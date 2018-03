Sicilia : accusa di peculato per ex pm Ingroia - sequestrati oltre 150mila euro (2) : (AdnKronos) – “La violazione della normativa nazionale e regionale in materia di riconoscimento delle indennità premiali ai manager delle società partecipate da Pubbliche Amministrazioni – dicono ancora dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Palermo – è stata avallata dal revisore contabile, Chisari, il quale, in base alla disciplina civilistica, avrebbe dovuto effettuare verifiche sulla regolarità ...

Sicilia : accusa di peculato per ex pm Ingroia - sequestrati oltre 150mila euro : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - Su delega della Procura i finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo hanno sequestrato oltre 150.000 euro all'ex pm Antonio Ingroia e a Antonio Chisari, all’epoca dei fatti, rispettivamente, amministratore unico e revisore contabile della società

Sicilia : accusa di peculato per ex pm Ingroia - sequestrati oltre 150mila euro : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – Su delega della Procura i finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo hanno sequestrato oltre 150.000 euro all’ex pm Antonio Ingroia e a Antonio Chisari, all’epoca dei fatti, rispettivamente, amministratore unico e revisore contabile della società partecipata regionale Sicilia e Servizi spa (oggi Sicilia Digitale spa). Entrambi sono indagati per una duplice ipotesi di ...

È stato arrestato l’imprenditore Siciliano Vito Nicastri - accusato di concorso esterno in associazione mafiosa : L’imprenditore siciliano Vito Nicastri è stato arrestato insieme ad altre 12 persone dalla Direzione antimafia di Palermo con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo il procuratore Francesco Lo Voi e il procuratore aggiunto Paolo Guido, Nicastri faceva parte The post È stato arrestato l’imprenditore siciliano Vito Nicastri, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa appeared first on Il Post.

Tiziana Siciliano - ecco chi è la pm che si è rifiutata di accusare Cappato : «Il nostro compito, il compito del pubblico ministero continua a essere quello di rappresentanza dello Stato. In altri ordinamenti, pur civilissimi, il pubblico ministero è l’avvocato dell’accusa. Non da noi. Io mi rifiuto di essere l’avvocato dell’accusa. Io rappresento lo Stato e lo Stato è anche l’imputato Cappato». Con queste parole, il pubblico ministero Tiziana Nunziata Siciliano ha rifiutato il suo teorico ruolo di sostenitrice della ...