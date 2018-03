Si tratta per le Camere | M5S vuole Montecitorio per abolire vitalizi

Obsolescenza programmata : di cosa si tratta e perchè conviene alle grandi aziende (ma non ai consumatori) : La definizione di Obsolescenza programmata, nei mesi scorsi ha avuto un particolare risalto mediatico a livello internazionale per il caso che ha coinvolto il gigante tecnologico Apple negli USA, e si può definire come una strategia adottata anche dai produttori di dispositivi elettronici per decidere al momento della progettazione la durata del ciclo di vita di un prodotto. Il colosso di Cupertino è stato costretto a scusarsi dopo la scoperta ...

Maestra arrestata nel 2017 per maltrattamenti ai bambini : genitori la incontrano e la picchiano : Prima le minacce, poi l'aggressione e le botte. La Maestra di 50 anni che fu arrestata dalla Polizia il 23 novembre 2017 per maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni, tutti di età prossima ai tre anni, di un istituto comprensivo della città, questa mattina è stata malmenata da una coppia di genitori mentre usciva da un negozio del centro. La 'vendetta' è scattata in pieno giorno, sotto gli occhi increduli dei ...

Il corpo di una bambina appena nata trovato in un impianto per il trattamento dei rifiuti : La scoperta ieri sera ad Ostra, in provincia di Ancona. Aperta un'inchiesta per infanticidio: si cercherà di risalire allidentità della madre

Nuovi smartphone all’orizzonte : si tratta di Sony Xperia XZ2 Pro - Samsung Galaxy A6 e J7 (2018)? : Sony Xperia XZ2 Pro, Samsung Galaxy A6 (2018) e Samsung Galaxy J7 (2018) potrebbero essere in arrivo tra qualche mese: ecco qualche dettaglio sulle caratteristiche tecniche dei tre presunti smartphone e i punteggi su GeekBench dei due sud-coreani. L'articolo Nuovi smartphone all’orizzonte: si tratta di Sony Xperia XZ2 Pro, Samsung Galaxy A6 e J7 (2018)? proviene da TuttoAndroid.

Segni - 41enne maltratta madre e nonna per denaro : arrestato : maltrattava quotidianamente mamma di 63 anni e nonna di 64: è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia questa mattina un 41enne di Segni . I carabinieri della Stazione di Segni hanno raccolto ...

Margot Robbie è in trattative per il prossimo film di Quentin Tarantino : Secondo Deadline Margot Robbie dovrebbe essere nel periodo cruciale della contrattazione per accettare il ruolo di Sharon Tate nel prossimo film di Quentin Tarantino. Margot Robbie dovrà affrontare un ruolo difficile e delicato Il titolo è ‘Once Upon a Time in Hollywood’ ed è ambientato nell’estate del 1969. La storia parla di Rick Dalton, Leonardo Di Caprio, un attore della tv che vuole entrare a far parte del mondo del cinema, dopo aver fatto ...

Boeri non ci sta : "Opera trattata da abusivismo" : L'edificio ospita le riunioni del consiglio comunale, spettacoli teatrali per i cittadini del paese terremotato. E in, caso di nuove scosse, sarebbe servito per la prima accoglienza e come centro ...

Perché la Svizzera non ha - ancora - firmato il trattato per la proibizione delle armi nucleari? : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano

M5s - al via le trattative per le Camere : 'Servono scelte condivise e di garanzia' : E 'le due presidenze devono essere slegate da qualsiasi questione di governo' aggiungono i capogruppo pentastellati. Presa d'atto difficilmente conciliabile anche con chi nel Pd spinge per la ...