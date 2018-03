Si suicida per colpa dei bulli - deriso anche al funerale : la mamma denuncia : Michele Ruffino, il ragazzo di 17 anni di Rivoli, che ha deciso di farla finita lo scorso 23 febbraio, gettandosi da un ponte, dopo un lungo calvario procurato dai bulli che lo tormentavano, ha lasciato una lettera che sta commovendo tutta la nazione. I genitori hanno trovato diversi scritti, in parte conservati nel computer di casa, in cui è emersa tutta l'angoscia patita dal giovane nella sua breve esistenza. Parole che trasudano tristezza e ...

Michele suicida a 17 anni - i bulli lo perseguitano anche al funerale Video : Aveva solo 17 anni quando si è lanciato da un ponte ad Alpignano, in provincia di Torino. Michele Ruffino era un giovane come tanti, ma la sua vita era stata segnata da una rara malattia causatagli all’eta' di sei mesi da un vaccino antipolio scaduto. Dopo una lunga battaglia giudiziaria aveva ottenuto anche un risarcimento per quella vicenda, ma nonostante le cure risentiva ancora di gravi problemi alle braccia e alle gambe e faticava a ...

Michele suicida a 17 anni - i bulli lo perseguitano anche al funerale : Aveva solo 17 anni quando si è lanciato da un ponte ad Alpignano, in provincia di Torino. Michele Ruffino era un giovane come tanti, ma la sua vita era stata segnata da una rara malattia causatagli all’età di sei mesi da un vaccino antipolio scaduto. Dopo una lunga battaglia giudiziaria aveva ottenuto anche un risarcimento per quella vicenda, ma nonostante le cure risentiva ancora di gravi problemi alle braccia e alle gambe e faticava a ...

suicida ex rettore dell’Università di Parma - si era dimesso perché indagato : Il 69enne Loris Borghi, coinvolto in due indagini della Procura, trovato senza vita nel pomeriggio di mercoledì. "Una persona dedita con passione al proprio lavoro" lo ha ricordato il sindaco di Parma Pizzarotti.Continua a leggere

Il figlio 12enne si suicida per colpa dei bulli - la madre pubblica la sua foto nella bara : Andrew Michael Leach, 12 anni, si è suicidato martedì scorso nello Stato USA del Mississippi. Sua madre Cheryl ha detto che il bullismo dilaga nella scuola media che il figlio frequentava: "Ne ho parlato anche ai prof, ma non hanno fatto nulla". Il ragazzino aveva recentemente fatto coming out: "Credo di essere bisessuale".Continua a leggere

suicida per COLPA DEI BULLI/ Michele - il vero "diverso" è chi ha tradito la tua voglia di vivere : Qualche lieve problema fisico che però aveva superato quasi del tutto, non hanno evitato che un ragazzo di 17 anni fosse vittima di uno spietato BULLIsmo. Si è ucciso. MONICA MONDO(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 06:08:00 GMT)FANNO PROSTITUIRE FIGLIA A 9 ANNI/ Perché le indignate per le molestie finte non dicono nulla?8 MARZO/ Festa della donna, perché l'ipocrisia non fa mai sciopero?

Torino : Michele - suicida a 17 anni per bullismo. Scriveva : 'I miei sogni sbiadiscono - mi stanno portando via tutto' : Michele Ruffino si è suicidato il 23 Febbraio lanciandosi dal ponte di Alpignano , TO, . Un ragazzo di soli 17 anni vittima di bullismo . Dopo la sua morte, la madre ha trovato diversi file sul pc, ...

Michele - suicida a 17 anni per i bulli. Le ultime lettere : "Non ce la faccio più - mi stanno portando via tutto" : Parlava di sé in terza persona ed era molto fragile Michele Ruffino, il 17enne torinese suicidatosi lo scorso 23 febbraio dopo essere stato vittima di bullismo per lungo tempo. La mamma, che...

L’ultima lettera di Michele - suicida per colpa dei bulli : “Mi chiamano stupido - mollo tutto” : Nell'ultima lettera, trovata dalla sorella poco dopo il suicidio, Michele Ruffino parla di sé in terza persona: "Ho intenzione di mollare. Questo ragazzo moro piange davanti allo specchio e non trova nessuno dietro di sé che gli dica: ehi oggi sei maledettamente bello". La madre aveva denunciato i bulli che lo avevano spinto a togliersi la vita.Continua a leggere

La denuncia di una madre : “Mio figlio suicida per colpa dei bulli” : La denuncia di una madre: “Mio figlio suicida per colpa dei bulli” La donna si è rivolta ai carabinieri, che stanno analizzando il pc e il cellulare del ragazzo Continua a leggere L'articolo La denuncia di una madre: “Mio figlio suicida per colpa dei bulli” proviene da NewsGo.

Torino - “mio figlio suicida per colpa dei bulli”/ Video - appello della mamma : “eri deriso da tutti angelo mio” : Torino, "mio figlio si è suicidato per colpa dei bulli": Video, appello della madre in lacrime dopo il "volo" dal ponte di Alpignano. "Ti deridevano tutti angelo mio, cercavi solo un amico"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:47:00 GMT)

Torino - madre denuncia : 'Mio figlio suicida per colpa dei bulli' : Il 23 febbraio un 17enne, Michele Ruffino, si è lanciato da un ponte ad Alpignano, nel Torinese. Secondo la madre, il giovane si sarebbe ucciso perché vittima di bullismo. "Aveva problemi, faticava a ...

'Mio figlio morto suicida a 17 anni per colpa dei bulli' : I genitori di Michele Ruffino 'Mio figlio si è ucciso a 17 anni . Si è buttato da un ponte perché i bulli lo prendevano in giro . Lui voleva solo un amico e loro non hanno avuto pietà di lui neanche ...

UCCIDE LA MADRE DI 101 ANNI E SI suicida/ Colpa nostra - abbiamo smarrito la speranza di Péguy : A Rivoli (Torino) un pensionato di 77 ANNI, malato di tumore, prima ha ucciso l'anziana MADRE e poi si è SUICIDAto. Un gesto divenuto sempre più frequente. Perché? ROBERTO PERSICO(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 06:08:00 GMT)IL CASO/ Colletti bianchi & spinello al potere: è l'Olanda, "Afghanistan" d'Europa, di R. IannuzziFUNERALI ALESSIA E MARTINA/ Se la mamma ha perdonato chi le ha uccise, perché non possiamo farlo noi?, ...