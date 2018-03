Si impianta la tessera dei trasporti sotto pelle | ma viene multato

wired

(Di venerdì 16 marzo 2018) Sembra una notizia nata da un sito satirico e invece è accaduta davvero. Un biohacker si fattoreil chip della propriadei mezzi pubblici ma, fermato a un controllo, è stato sanzionato perché non aveva il biglietto. Questa storia tra il curioso, l’avveniristico e l’assurdo è accaduta in Australia e vede protagonista Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow, trentatreenne hacker dal nome quantomeno curioso che aveva pensato di far fare un salto avanti alla propria vita integrandola con la tecnologia. A mo’ di cyberpunk, Meow-Meow si è fatto inserireil dorso della mano il chip Nfc della Opal, ladei mezzi pubblici di Sidney, quello che troviamo anche nelle schede di molti servizi pubblici italiani e consente alla scheda di comunicare con i tornelli. Come racconta il canale australiano Abc News, l’uomo ha avvolto il piccolo chip (10 ...