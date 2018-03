Sgarbi su Di Maio | ' È gay e so chi è il presunto fidanzato'

L'ex M5s Mara Mucci a Vittorio Sgarbi : 'Prendi il mio numero - se hai bisogno qualcosa contro Luigi Di Maio chiamami' : Luigi Di Maio deve fare attenzione a...un'ex grillina. Lei è Mara Mucci , ex deputata M5s passata al Pd ma non rieletta. E sul suo conto, Il Fatto Quotidiano svela un aneddoto curioso. Era mercoledì ...

Su Affari le pagelle di Sgarbi Otto al "nemico" Luigi Di Maio Nove a Salvini. Renzi - Silvio... I voti : "E' giusto che Matteo Salvini e il Centrodestra non governino e restino all'opposizione. Lo afferma ad Affaritaliani.it Vittorio Sgarbi. "In questo modo un governo del M5S brucerebbe completamente il Pd..." Segui su Affaritaliani.it

Elezioni 2018 - Luigi Di Maio batte Vittorio Sgarbi con il 63 - 4% dei voti. Lui : “Questa è terra di disperati” : Luigi Di Maio batte Vittorio Sgarbi con il 63,4 per cento delle preferenze nel collegio Camera di Acerra. Tra le sfide dirette più significative nei collegi uninominali c’è quella tra il leader M5s e Sgarbi che si ferma al 20.3 per cento. Non arriva al 12 per cento il candidato dem Antonio Falcone. Il primo commento di Sgarbi, intervistato da Porta a porta è stata: “Questo non è un collegio. E’ un territorio di disperati che ...

Sgarbi stracciato da Di Maio ad Acerra non la prende bene : "È un collegio di disperati" : Il leader M5s Luigi Di Maio trionfa nell'uninominale per la Camera ad Acerra, in Campania, stracciando il critico d'arte Vittorio Sgarbi che correva per il centrodestra. Di Maio conquista il collegio con circa il 64% dei voti, contro il 20% di Sbarbi. Lontanissimo il candidato del Pd, Antonio Falcone, che non raggiunge il 12%."Quello non è un collegio: è un territorio di disperati che danno i voti a un personaggetto, a uno che non ...

Di Maio trionfa su Sgarbi. Renzi entra in Senato. Boschi verso la vittoria : Roma, 5 mar. , askanews, vittoria di larghissima misura per il candidato premier del M5s Luigi Di Maio nel collegio uninominale di Acerra in Campania per la Camera. Di Maio è al 63,62%, quando sono ...

Elezioni - Sgarbi attacca Di Maio : "He's a shit - fa solo ca..." : L'appello al voto di Vittorio Sgarbi punta ancora su Luigi di Maio. Anzi: punta 'contro' il leader del Movimento Cinque Stelle, che definisce - senza mezzi termini - 'a shit'. 'Il quattro marzo si ...

Elezioni - Sgarbi attacca Di Maio : He's a shit - fa solo ca... : L'appello al voto di Vittorio Sgarbi punta ancora su Luigi di Maio. Anzi: punta "contro" il leader del Movimento Cinque Stelle, che definisce - senza mezzi termini - "a shit". "Il quattro marzo si vota - dice il critio d'arte in un video diffuso su facebook - non mettetevelo nel c...". Per Sgarbi gli elettori dovrebbero "evitare stelle di ogni tipo", un chiaro ...