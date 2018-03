Sfera Ebbasta Concerti 2018 | date | biglietti e possibili canzoni in scaletta

Dolcenera e il rap : dalla lite con Marracash alle cover di Sfera Ebbasta - video : Nel pomeriggio di ieri Dolcenera ha caricato un video sui suoi canali social, una breve clip in cui fa quello che meglio le riesce nella vita, ovvero cantare e suonare il pianoforte. Il testo del pezzo eseguito però non è parte del vasto repertorio della cantante salentina, si tratta infatti di una reinterpretazione di un brano trap, realizzato con la collaborazione di 'The André', l'uomo misterioso che rivisita i pezzi trap, con una voce che ...

Siamo solo noise di Benji & Fede travolge la classifica Fimi del 9 marzo e scalza Sfera Ebbasta : la top10 settimanale : Siamo solo noise di Benji & Fede debutta al primo posto della classifica Fimi del 9 marzo, come ampiamente prevedibile: il duo nato su Youtube che negli ultimi anni si è imposto come vero e proprio fenomeno commerciale conquista l'ennesimo primato tra le vendite dei dischi in Italia con l'ultimo album di inediti, il terzo in carriera. Siamo solo noise, che già si appresta ad entrare nello slang adolescenziale grazie all'enorme battage ...

Sfera Ebbasta : a un mese dalla partenza - sono dodici i sold out del 'Rockstar tour 2018' : Oltre a popolare tutte le classifiche italiane di vendita e sulle piattaforme streaming, il Re della Trap è più che atteso anche con il suo Sfera Ebbasta Rockstar tour 2018 che a un mese dal ...

E' corsa al tour di Sfera Ebbasta : Il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le undici canzoni contenute nel suo nuovo album, 'Rockstar', sono infatti ai primi posti della ...

Sfera Ebbasta : ad un mese dal tour soldout per il rapper dei record : Grandissimo successo di vendite per l’atteso “Sfera Ebbasta Rockstar tour 2018” del Grandissimo successo di vendite per l’atteso “Sfera Ebbasta Rockstar tour 2018” del rapper dei record Sfera Ebbasta che ancor prima del debutto ufficiale del prossimo 7 Aprile dal Vox Club di Nonantola (Mo), fa registrare il quasi tutto esaurito. Ad un mese dalla partenza del suo fortunato tour nazionale già 12 le date andate letteralmente sold out e ultimissimi ...

Dall'eleganza di Caccamo - Eterno - al trap di Sfera Ebbasta - Rockstar - alla voce di Noemi - La luna - : ... 24 ore dall'uscita dell'album aveva totalizzato oltre 8 milioni di riproduzioni su Spotify, entrando con ben 7 tracce nell'ambita Global Chart , classifica planetaria del servizio di streaming dove ...

CLASSIFICA STREAMING : Sfera Ebbasta regna indisturbato con 5 brani in Top 10. Nella Viral inquieta la presenza di 'Meno male che Silvio c'è' : TOP 10 SPOTIFY ITALIA " brani italiani Anche questa settimana di STREAMING è all'insegna della musica rap con solo la coppia formata da Ermal Meta & Fabrizio Moro a rappresentare il pop italiano. In ...

Hit parade - Sfera Ebbasta ancora al top : ... ovvero a 24 ore dall'uscita dell'album aveva totalizzato oltre 8 milioni di riproduzioni su Spotify, entrando con 7 tracce nell'ambita Global Chart, classifica planetaria del servizio di streaming ...

Hit parade - Sfera Ebbasta ancora al top : ROMA, 2 MAR - E' ancora Sfera Ebbasta con il suo album Rockstar a dominare la hit parade di questa settimana degli album piu' venduti in Italia secondo la classifica Fimi/Gfk. Il re del trap, genere ...

Hit parade - Sfera Ebbasta ancora al top : ... ovvero a 24 ore dall'uscita dell'album aveva totalizzato oltre 8 milioni di riproduzioni su Spotify, entrando con 7 tracce nell'ambita Global Chart, classifica planetaria del servizio di streaming ...

Hit parade - Sfera Ebbasta ancora al top : ... ovvero a 24 ore dall'uscita dell'album aveva totalizzato oltre 8 milioni di riproduzioni su Spotify, entrando con 7 tracce nell'ambita Global Chart, classifica planetaria del servizio di streaming ...

Claudio Baglioni in classifica Fimi debutta al 2° posto con Al centro - Sfera Ebbasta tiene ancora la vetta : Claudio Baglioni in classifica Fimi conquista il 2° posto con Al centro. Il cantautore romano debutta nella Super classifica con la raccolta che ha voluto concepire per i suoi 50 anni di carriera che porterà anche in tour nei palasport e in una doppia data all'Arena di Verona per la quale sono già stati polverizzati i biglietti. Ad aprire la classifica è ancora Sfera Ebbasta, presente nella chart da qualche settimana, dopo il rilascio del ...

I più venduti di Sanremo sono Meta - Moro e Ultimo ma i record li fanno Sfera Ebbasta e Coez : Sanremo è Sanremo anche se non fa vendere. La rivista "DivaeDonna" ha stilato una hit parade delle canzoni italiane più vendute. E il palcoscenico dell'Ariston si conferma una vetrina, ma non un "...

I performers del Nameless Music Festival 2018 a Lecco - da Fabri Fibra a Sfera Ebbasta : le date e i biglietti in vendita : Annunciati i primi performers del Nameless Music Festival 2018, le kermesse Musicale estiva che porta in Italia artisti internazionali e dj da tutto il mondo. Quest'anno il Nameless Music Festival si svolgerà dall'1 al 3 giugno 2018 a Barzio, in provincia di Lecco, per un appuntamento con la Musica dance, pop e rap che prevede qualche novità, soprattutto negli artisti che andranno ad esibirsi sui vari palchi (Main Stage e Radio 105 ...