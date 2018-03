Serigrafia fai da te

ideegreen

(Di venerdì 16 marzo 2018), tecnica di stampa molto utilizzata per l’abbigliamento ma non solo. E’ classificata tra le tecniche di tipo permeografico, serve un tessuto di poliestere come matrice, detto “tessuto per” o “tessuto serigrafico”, che viene teso su un riquadro in legno o metallo, detto “quadro serigrafico” o “telaio serigrafico”. (altro…)fai da te Idee Green.