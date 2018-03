Serie B | feroce contestazione contro squadra e tecnico | ecco il video

Blastingnews

(Di venerdì 16 marzo 2018) Il derby è una partita come tutte le altre. Il campo è lo stesso, il pallone è lo stesso, l'arbitro è lo stesso. Questo è il pensiero di uno dei grandi maestri del calcio, Zdeněk Zeman che pure ha vissuto sulla sua pelle gli effetti della sconfitta di diversi derby della capitale. Per i #Tifosi si sa, il derby non è una partita qualsiasi, ma è la partita della stagione. Spesso il risultato di un derby incide poi sul resto della stagione in positivo o in negativo. L'esito può essere il volano per la ripresa di unain crisi, o può affondare anche la più lanciata delle squadre. Tensione alle stelle ad Avellino Lo sanno bene ad Avellino, dove il clima è diventato rovente dopo la sconfitta nel sentitissimo derbyla Salernitana. Nonostante le vicende societarie sembrino volgere per il meglio, con la cessione della maggioranza delle quote societarie all'Italpol ...