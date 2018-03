Serie A | le probabili formazioni della 29giornata

Probabili Formazioni Novara-Palermo - Serie B - 17-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Novara-Palermo, 31^ giornata di Serie B, 17-03-2018 A sfidarsi, in questa 31^ giornata del campionato di Serie B, troviamo Novara-Palermo, match che si disputerà sabato 17 Marzo alle ore 15:00. IL Novara, arriva a questa sfida con diverse problematiche, prime tra tutte la classifica. I padroni di casa, nonostante in questo momento si trovino fuori dalla zona play-out, sono molto a rischio,visto il solo punto di ...

Probabili Formazioni Empoli-Venezia - Serie B - 17-03-2018 : Probabili Formazioni Empoli-Venezia, 31^ giornata di Serie B, 17-03-2018. Nella 31^ giornata del campionato di Serie B, tra i tanti match infuocati, troviamo quello che riguarda Empoli-Venezia, che si disputerà sabato 17 Marzo alle ore 15:00. I padroni di casa, partono sicuramente con il favore del pronostico dalla loro parte, e la classifica non può che dar loro ragione. La grande rimonta effettuata, ai danni di Frosinone e Palermo, è ...

Probabili Formazioni Spal-Juventus Serie A 17-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Spal-Juventus, 29^ Giornata Serie A, 17-03-2018 ore 20:45. Marchisio partirà dall’inizio, così come Rugani in difesa. Semplici conferma Antenucci in avanti con Paloschi. Dopo il pareggio contro il Sassuolo domenica scorsa, il cammino si complica e non poco per la Spal di Leonardo Semplici: sulla sua strada, infatti, i ferraresi incontreranno la Juventus di Max Allegri, che ha sconfitto l’Atalanta nel ...

Juventus-Atalanta - recupero Serie A : orario d’inizio e come vederla in tv e in tempo reale. Le probabili formazioni : Mercoledì 14 marzo alle ore 18 Juventus ed Atalanta scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino per il recupero della 26esima giornata di Serie A. Dopo il rinvio di due settimane fa, il match tra bianconeri e nerazzurri ha una valenza particolare. In caso di vittoria, infatti, i padroni di casa si porterebbero a +4 il vantaggio sul Napoli nella graduatoria generale. Per cui le motivazioni degli uomini di Massimiliano Allegri sono ...

Serie B Pescara-Carpi - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : PESCARA - Oggi alle 18 si recupera Pescara - Carpi , per la settima giornata di ritorno. Per il Pescara, adesso servono punti: la rincorsa-play off almeno numericamente è ancora possibile, ma forse il ...

Serie B Bari-Spezia - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : BARI - Oggi alle 18, Bari e Spezia scendono in campo per il recupero della settima giornata di ritorno. Vincendo, la squadra di Grosso sorpasserebbero il Venezia in classifica, portandosi in quinta ...