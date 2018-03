Serie A Fiorentina | Della Valle resta con la squadra di Pioli

Serie A - la Fiorentina ritira i ricordi di Astori ai cancelli del Franchi : FIRENZE - Per tenere vivo il ricordo di Davide Astori, la Fiorentina ha deciso di raccogliere tutto il materiale che i tifosi e non solo hanno lasciato ai cancelli del Franchi. Foto, disegni, frasi, ...

Serie A Spal-Juventus - arbitra Massa. Torino-Fiorentina - Gavillucci : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. in programma domenica 18 alle ore 15. Due gli anticipi del sabato: Udinese-Sassuolo , ...

Serie A Fiorentina - alla Viareggio Cup Chiesa legge il giuramento : Nel nome dello sport che pratichiamo con passione e ci impegniamo a onorare con agonismo, lealtà e correttezza, consci che esso debba rappresentare, oltre ad una palestra di sane e nobili virtù, ...

Video/ Fiorentina Benevento (1-0) : gol e highlights della partita (Serie A 28^ giornata) : Video Fiorentina Benevento (risultato finale 1-0): higlhights e gol della partita valida nella 28^giornata di Serie A. Ai viola basta la rete di Vitor Hugo, firmata al 25', per vincere(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:01:00 GMT)

Serie A - 28^ giornata : Fiorentina-Benevento 1-0 - decide Vitor Hugo nella memoria di Davide Astori : Nel ricordo e nel segno di Davide Astori, il capitano morto la scorsa settimana. La Fiorentina ha sconfitto il Benevento per 1-0 nel lunch match della 28^ giornata di Serie A e sale al nono posto in classifica mentre i campani rimangono ultimi e sempre più indirizzati verso la retrocessione. A decidere la partita è stato Vitor Hugo che ha segnato alle ore 13.00, il numero di maglia di Astori a cui la tifoseria ha dedicato una coreografia ...

Serie A : Fiorentina-Benevento 1-0 - vittoria dedicata ad Astori - brividi al Franchi [FOTO] : 1/13 Foto Twitter Fiorentina ...

PRONOSTICI Serie A/ Quote e scommesse delle partite : Fiorentina favorita in casa (28^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse per le partite di oggi 11 marzo. Si accende la 28^ giornata: occhi puntati a San Siro per il match Inter-Napoli.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 09:28:00 GMT)

Serie A Fiorentina - Pioli : «Davide - sappiamo come onorare la tua memoria» : Ma vuol dire che in questo mondo, di cui spesso si dice il contrario, ci sono princìpi e valori, toccherà noi seguire l'esempio di Davide e portarli avanti. La nostra proprietà si è distinta ancora ...

Serie A Fiorentina - i tifosi : «Riempiamo l'Artemio Franchi» : FIRENZE - "Riempiamo l'Artemio Franchi. Sarà un'ulteriore occasione per rendere omaggio al nostro Davide Astori, per permettergli di ricevere il saluto che merita dal suo stadio". L'ha scritto in ...

Calcio femminile - 15° turno Serie A 2017-2018 : Brescia-Fiorentina il big match - la Juventus in trasferta a Verona : Dopo la Cyprus Cup 2018 ed alcune settimane di pausa, torna il campionato di Calcio femminile di Serie A per il 15° turno. Un ritorno in grande stile con il big match tra Brescia e Fiorentina sul rettangolo di gioco lombardo. Al Club Azzurri, infatti, le Leonesse saranno attese dalla sfida con le campionesse d’Italia in carica e l’esito della sfida è incerto. Dopo un avvio difficile, le viola stanno tornando su livelli molto ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Difficile giocare contro la Fiorentina. Si doveva rinviare» : Benevento - "E' stata una settimana difficile. Astori faceva parte del nostro mondo ed è come se fosse scomparso un giocatore del Benevento. Chi conosce questo mondo sa che vuol dire stare in un ritiro e quando viene a mancare una persona in questo modo è pesante" . Il tecnico del Benevento , De Zerbi, si prepara alla prossima gara con la Fiorentina . ...

Serie A Fiorentina Andrea Della Valle a Firenze per rendere omaggio ad Astori : Firenze - Andrea Della Valle è tornato oggi a Firenze per stare vicino alla squadra e per andare a rendere un primo omaggio a Davide Astori , nella camera ardente che dalle 16:30 sarà allestita a ...