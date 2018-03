Serale di ' Amici' | ricomincia il 7 aprile da ' I colori del talento'

Amici 2018 : la De Filippi vuole Mina al Serale del talent di Canale 5? Video : Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice Maria De Filippi vorrebbe al serale di Amici 17 [Video] la cantante Mina. A lanciare la bomba, che se fosse confermata avrebbe del clamoroso, è il settimanale di gossip Spy. Ovviamente al momento non si può dire quale sarebbe l'eventuale ruolo che Mina dovrebbe ricoprire all'interno del talent show, però è inutile nascondere il grande clamore che ha suscito solo l'ipotesi di vedere Mina al serale ...

Da Biondo a Irama - Einar e Carmen chi sarà al Serale di Amici di Maria De Filippi per i concorrenti : la classifica : Al serale di Amici di Maria De Filippi dovrebbe assolutamente esserci la cantante Carmen, almeno stando ai parerei dei ragazzi del programma che collocano proprio lei al primo posto della loro classifica. La produzione di Amici, ha chiesto ai cantanti e ai ballerini i nomi dei talenti che a loro avviso dovrebbero accedere alla prossima fase del programma. I ragazzi sono stati consultati singolarmente e non hanno quindi potuto influenzarsi a ...

Amici 2018 giudici - grandi nomi per il Serale : le ultime indiscrezioni : Chi sono i giudici di Amici 2018? grandi nomi per il Serale! Abbiamo visto passare diversi artisti all'interno del reality show di Canale 5, che hanno giudicato, in un modo del tutto personale, gli allievi che si sono esibiti dinanzi a loro. In quest'ultima edizione ci potrebbero essere delle gradite novità: se sembra essere confermata Ambra Angiolini, un'incognita è la presenza di Lorella Cuccarini, della quale si è parlato molto anche l'anno ...

Concorrenti Serale Amici 2018 : i nomi dei più sicuri : Forse ci siamo, i Concorrenti del Serale di Amici 2018 verranno scelti nella prossima puntata del pomeridiano, o almeno i primi Concorrenti. Era chiaro da tempo che, con il metodo studiato per questa 17esima edizione, non si sarebbe mai arrivati a una conclusione, per questo Maria De Filippi ha annunciato che avrebbero studiato un nuovo modo per l'ammissione al Serale; sarebbero dovuti essere i professori all'unanimità ad assegnare la felpa ...

Amici 2018 verso il Serale / Zic fuori? Le parole di Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco non lasciano speranze… : Amici 17 verso il serale 2018: Zic non accederà alla fase finale del programma? Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco chiariscono ancora una volta il suo punto di vista ma lui si sfoga...

Maria De Filippi vuole Mina al Serale di Amici 2018. Sogno o realtà? : Maria De Filippi vuole Mina al serale di Amici 2018. E’ questa l’ultima novità che riguarda il talent show della De Filippi. Le ultime indiscrezioni sullo programma arrivano dal settimanale Spy, diretto da Massimo Borgnis. Amici 2018: l’indiscrezione di Spy Il settimanale Spy, nato da un’idea di Alfonso Signorini lancia una notizia davvero clamorosa: la De Filippi vorrebbe Mina alla puntata finale del serale di Amici. Al momento non si hanno ...

Amici 2018 - il Serale : cast - anticipazioni e tutte le informazioni : Amici 2018, il serale della 17esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi sta per tornare a partire da sabato 7 aprile. L’appuntamento sarà come sempre...

Maria De Filippi vuole Mina al Serale di Amici 17 : Anticipazioni Amici 17: Maria De Filippi chiama Mina Il settimanale Spy ha lanciato una news, che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Difatti, secondo le indiscrezioni raccolte dal noto magazine edito da Mondadori, pare che Maria De Filippi vorrebbe ad Amici 17 nientepopodimeno che Mina. Al momento non è dato sapere che ruolo la De Filippi potrebbe aver proposto alla popolare interprete. Inutile nascondere però, che sono stati molti a ...

Amici 17 - sabato 7 aprile l'inizio del Serale : Annalisa possibile coatch? Video : sabato 17 marzo termina la trasmissione [Video] televisiva C'è posta per te, condotta dalla presentatrice Maria De Filippi, capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Termina dunque la gara degli ascolti con Milly Carlucci, conduttrice del programma Ballando Con Le Stelle: la De Filippi ha portato ospiti importanti nella sua trasmissione, come Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti per battere la concorrenza della ...

Ecco i primi ammessi al Serale di Amici 2018! Scopri tutti i nomi! : Forse ci siamo, i concorrenti del Serale di Amici 2018 verranno scelti nella prossima puntata del pomeridiano, o almeno i primi concorrenti. Era chiaro da tempo che, con il metodo studiato per questa 17esima edizione, non si sarebbe mai arrivati a una conclusione, per questo Maria De Filippi ha annunciato che avrebbero studiato un nuovo modo per l'ammissione al Serale; sarebbero dovuti essere i professori all'unanimità ad assegnare la felpa ...