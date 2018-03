Sequestro Norcia | Protezione civile | “Centro polivalente rispetta legge e indicazioni

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 marzo 2018) Il Centrodi, sequestrato dai pm di Spoleto che contestano la violazione della normativa edilizia per la realizzazione del centro “in assenza del necessario permesso a costruire e dell’autorizzazione paesaggistica”, non viola la. A sostenerlo è la, che giovedì sera è intervenuta con una nota in cui esprime “piena fiducia nell’operato della Magistratura” – che indaga sul sindaco diNicola Alemanno e sull’architetto Stefano Boeri – ma ricorda che “l’ordinanza n. 389 del 28 agosto 2016, anche in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche, prevede la possibilità di realizzare strutture temporanee per assicurare, tra le altre cose, “la continuità dei servizi pubblici””. “Finalità a cui risponde la struttura di” realizzata con i fondi raccolti attraverso la campagna ‘Un ...