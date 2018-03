Sequestro Moro | tutte le fake news del “Memoriale” di Morucci | il brigatista elegante poi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 marzo 2018) Valeriosi presentò al suo primo incontro con i capi brigatisti, in viale Zara a Milano, a bordo di una Mini Cooper gialla con tetto nero e una ragazza bionda. Era molto: giacca blu con bottoni d’oro, camicia di seta, cravatta, occhiali Ray-Ban. Chiese di entrare nelle Br, ma l’incontro non andò bene perché “sembrava un fascistello sanbabilino”, ha poi scritto Alberto Franceschini che, insieme a Mario Moretti, era arrivato su una Fiat 850 grigio sbiadito e un enorme portabagagli sul tetto. Le cose andarono come è noto:divenne responsabile logistico delle Brigate rosse e uno degli uomini-chiave dell’operazioneche lo ha rivelato alle cronache come ildella mediazione, il “buono” che vuole salvare l’ostaggio, contro il duro e spietato Moretti. La faccenda è un po’ più complessa dello schema che si è impresso nell’immaginario ...