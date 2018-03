Sequestro di beni per Ingroia Hotel di lusso e stipendio d' oro Per la Finanza

“Alberghi di lusso e stipendio d’oro” : Sequestro di beni per l’ex pm Ingroia : Sotto accusa la sua gestione della società regionale per i servizi informatici, "Sicilia e-Servizi". La Finanza ha scoperto sprechi per 150mila euro

Ragusa - evasione fiscale ad Acate : Sequestro beni per 800 mila euro : La guardia di Finanza ha sequestrato beni per 800 mila euro a quattro imprenditori, titolari di due società di Acate.

Sequestro beni a 21 consiglieri V.Aosta : 11.54 Su disposizione della procura della Corte dei Conti della Valle d'Aosta, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza sta notificando il Sequestro conservativo di beni (immobili e conti correnti), per un valore ancora da definire,a 21 consiglieri ed ex consiglieri regionali valdostani. Il provvedimento è legato all'inchiesta contabile per un presunto danno erariale di 140 milioni di euro relativo al finanziamento ...

Sequestro beni da 120mln a re di fibra : 8.40 beni per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza all'imprenditore agrigentino Calogero Romano, titolare di numerose aziende che operano nel campo delle telecomunicazioni e della fibra ottica,nel settore edile. Sequestrato anche un autodromo. Il provvedimento è emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Agrigento.Scoperti rapporti di connivenza intrattenuti ...

Mafia - Sequestro beni per 120 mln a imprenditore di Agrigento : Palermo, 7 mar. , askanews, beni per 120 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Palermo nei confronti dell'imprenditore edile Calogero Romano. Il provvedimento è stato ...

Banca Popolare di Vicenza - nuovo Sequestro di beni per gli imputati : 176 milioni congelati a Zonin & C : A fare da apripista, con le istanze dei primi soci della Banca Popolare di Vicenza, era stato alcune settimane fa l’avvocato Renato Bertelle di Malo, che aveva ottenuto il primo sequestro sui beni degli imputati per 15,47 milioni di euro. Ma il vero botto nell’inchiesta infinita che riguarda l’istituto di credito che ha avuto come presidente Giovanni Zonin lo ha messo a segno l’avvocato trevigiano Sergio Calvetti, che ha ...

Trapani : disSequestro parziale beni armatore Morace : Palermo, 28 feb. (AdnKronos) - I Carabinieri dei Nuclei Investigativi di Trapani e Palermo hanno dato esecuzione ad un decreto di revoca parziale di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Palermo nei confronti dei beni dell'armatore Vittorio Morace. Il provvedimento giudiziario "

'Ndrangheta - 27 fermi e Sequestro di beni per 100 mln di euro : Roma, 19 feb. , askanews, Blitz contro la 'Ndrangheta su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria: con l'operazione 'Martingala' 27 persone sono state fermate da personale ...