Sequestro Bonatti | arrestati tre libici militanti dell' Isis

Libia - 3 militanti dell’Isis arrestati per il Sequestro dei tecnici della Bonatti : Fausto Piano e Salvatore Failla, due dei quattro tecnici della Bonatti rapiti nel 2015, morirono in Libia. Per sequestro di persona per finalità di terrorismo aggravato dalla morte di due ostaggi è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti 3 militanti dell’Isis, tra cui l’autista usato dagli italiani.Continua a leggere

