Sequestro 150 mila euro a ex pm Ingroia

La GdF ha sequestrato oltre 150all'ex pm di Palermo,,nell' ambito dell'inchiesta in cui è indagato per peculato. Si tratta di unper equivalente, disposto dal gip su richiesta della Procura del capoluogo. Da amministratore unico di Sicilia e Servizi,società a capitale pubblico che gestisce i servizi informatici della Regione Sicilia,avrebbe percepito indebitamente rimborsi di viaggio per 117e si sarebbe liquidato un'indennità di risultato eccessiva rispetto agli utili della società.(Di venerdì 16 marzo 2018)