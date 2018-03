Sequestrati i beni all' ex pm Antonio Ingroia

‘Ndrangheta : Sequestrati beni per 540mila euro all’ex parlamentare Amedeo Matacena : Il provvedimento nei confronti dell'armatore calabrese è stato ordinato dalla Direzione Investigativa Antimafia.Continua a leggere

Mafiosi in clinica : 19 milioni di beni Sequestrati a medico chirurgo : Rapporti solidi, duraturi e stabili con un boss della 'ndrangheta: è l'accusa mossa dalla Dda di Reggio Calabria ad un medico chirurgo, Francesco Cellini, imputato nell'inchiesta 'Sansone' del 2016, ...

Beni Sequestrati - Maresca : 'Sistema non funziona - fallisce il 90% delle aziende' : NAPOLI " "Il testo unico della normativa antimafia si pone lo scopo di non far diventare un non valore il bene sequestrato ai malavitosi e acquisito dallo Stato. Purtroppo ad oggi una serie di ...

Roma - bancarotta fraudolenta : Sequestrati beni per 41 milioni a imprenditore Bigotti : La Guardia di Finanza di Roma ha effettuato oggi un sequestrato preventivo beni per un totale di 41 milioni di euro a due società riconducibili all'imprenditore Ezio Bigotti, attualmente...

Casinò Valle d'Aosta - Sequestrati beni a 21 consiglieri regionali : Roma, 7 mar. , askanews, Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Aosta ha notificato oggi i provvedimenti di sequestro conservativo richiesti dal Procuratore Regionale ...

Mafia : Sequestrati beni per 120 mln : ANSA, - PALERMO, 07 MAR - beni per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza all'imprenditore agrigentino Calogero Romano, titolare di numerose ...

Mafia - la fibra ottica nelle mani di Cosa nostra : Sequestrati beni per 120 milioni a imprenditore di Agrigento : Le mani di Cosa nostra sulla fibra ottica. Valgono 120 milioni di euro i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza all’imprenditore agrigentino Calogero Romano, titolare di numerose aziende che operano nel campo delle telecomunicazioni, nel settore edile ed anche di un autodromo. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Agrigento, su proposta della procura di Palermo. Le indagini, svolte dal nucleo di ...

Messina : Sequestrati beni per quasi mezzo mln a imprenditore : Palermo, 7 mar. (AdnKronos) - beni per quasi mezzo milione di euro sono stati sequestrati a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dalla Guardia di finanza. I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca di beni per

Regione Val D'Aosta truffata per 140 milioni : Sequestrati beni a 21 consiglieri : Su disposizione della procura della Corte dei Conti della Valle D'Aosta, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza sta notificando il sequestro conservativo di beni , ...