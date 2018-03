Sequestrati 150mila euro a Antonio Ingroia L' ex pm è indagato per peculato

huffingtonpost

(Di venerdì 16 marzo 2018) La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 150 milaall'ex pm di Palermonell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato èper. Si tratta di un sequestro per equivalente disposto dal gip su richiesta della Procura del capoluogo.Da amministratore unico di Sicilia e Servizi, società a capitale pubblico che gestisce i servizi informatici della Regione siciliana,avrebbe percepito indebitamente rimborsi di viaggio per 17 milae si sarebbe liquidato un'indennità di risultato sproporzionata rispetto agli utili realizzati dalla società: 117 mila