Senato | prima seduta venerdì 23 alle 10 | 30

Prima riunione M5s - deputati e Senatori arrivano tutti a bordo di taxi : "Chiamatemi onorevole" : L'assemblea dei nuovi eletti M5s inizia con un corteo di taxi. tutti i deputati e i senatori arrivano davanti l'hotel Parco dei principi a bordo delle auto bianche e naturalmente si fanno dare la ricevuta per il rimborso. Le macchine sono talmente tante che intasano il lussuoso ingresso dell'albergone nel cuore dei Parioli di Roma. Una neo deputata, tailleur e tacchi a spillo, scende dall'auto: "Come mi chiamo? Chiamatemi onorevole". In poche ...

Il Senatore nero della Lega : ''Sono razzista - prima gli italiani'' : Toni Iwobi - nigeriano, 60 anni, imprenditore informatico - è il primo parlamentare nero eletto dalla Lega, il primo senatore di colore nella storia d'Italia.

Elezioni - grande attesa per i risultati : Centro/Destra verso la maggioranza con 300 seggi alla Camera e 150 al Senato. Il 23 marzo la prima decisiva seduta : Mentre i risultati dei partiti sono ormai definitivi con il Centro/Destra che supera il 37%, il Movimento 5 Stelle al 32%, il Partito Democratico al 19% con una coalizione ferma al 23% e infine Liberi e Uguali che entra in parlamento per un soffio con il 3%, c’è grande attesa per i risultati dei seggi che non sono direttamente collegati alle percentuali ma sono molto più importanti per la formazione del prossimo Parlamento, e quindi del ...

Ultima proiezione Senato conferma M5s primo partito - centrodestra prima coalizione : I dati si basano su una copertura al 90% e confermano il trend finora registrato: Cinquestelle al 32,1%, Lega che supera Forza Italia e Pd sotto il 20% -

Prima proiezione Swg Camera conferma Senato : M5s 32 - 1%-Lega 17 - 5% : Roma, 5 mar. , askanews, M5s al 32,1%, Pd al 19%, Lega al 17,5%, Forza Italia al 14,1%, Fratelli d'Italia al 4,1%, Liberi e uguali al 3,5%, +Europa al 2,7%, Potere al popolo all'1,6%, Noi con l'Italia-...

Prima proiezione Senato : m5s 33% - pd 18 - 7 - Lega supera Fi : I dati si riferiscono ad un camione del 12% degli elettori. Il partito di Berlusconi al 14,1%, contro il 17,1 del Carroccio. Leu al 3,3%, +Europa al 2,6% -

Prima proiezione Senato Swg-La7 : boom del M5S - il Pd crolla sotto il 20% - exploit Lega che supera Forza Italia : Affluenza al 73,9%, poco meno delle elezioni 2013. Cinque Stelle da record ben oltre il 30%. Fratelli d’Italia tra il 3,5 e il 5,5%, Liberi e Uguali (3-5%), +Europa (2-4%). Coalizioni:?centro-destra 33,5-36,5%, M5s 29-32, centro-sinistra 25-28%...

Elezioni - prima proiezione Senato : M5S 331 - 1% - Pd 18 - 7% - Forza Italia 14 - 1% - Lega 17 - 3% : La prima proiezione de La7 per la Camera, mostrati durante la maratona elettorale di Enrico Mentana, danno M5S 331,1%, Pd 18,7%, Forza Italia 14,1%, Lega 17,3% L'articolo Elezioni, prima proiezione Senato: M5S 331,1%, Pd 18,7%, Forza Italia 14,1%, Lega 17,3% proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giorgio Napolitano - torna presidente : presiederà la prima seduta del Senato : Da presidente emerito a presidente del Senato . Da venerdì 23 marzo per qualcuno ricomincerà l'incubo di Giorgio Napolitano . A quasi 93 anni , li compierà a giugno, e più anziano di Palazzo Madama, ...

Sanità - Senato chiede stop ai tagli e ripristino equità. E i medici rilanciano : #prima di votare - pensa alla salute : Basta coi tagli: la Sanità italiana va rafforzata e riallineata ai principi di equità. Lo chiede all’unanimità una recente indagine conoscitiva della 12esima Commissione del Senato, che spinge per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale. Senza però aver trovato grande eco da parte dei partiti: il tema della salute dei cittadini è praticamente assente dal dibattito politico di una campagna elettorale dove ha trovato spazio perfino ...

Roma. Prima visita gratuita del 2018 al Palazzo Senatorio : Come ogni Prima domenica del mese, tornano le visite guidate gratuite in Campidoglio organizzate dall’amministrazione. Il nuovo appuntamento è fissato per il 7 gennaio 2018, il primo del nuovo anno. Gli spazi archeologici e istituzionali, e le storiche sale dell’edificio,…Continua a leggere →