Segnalato dal FBI come terrorista e arresto a Viterbo dalla Polizia di Stato : In casa del veriquatrenne Denis Illarionov, gli agenti della Questura di Viterbo, con l’ausilio di unità cinofile e di anti sabotaggio, hanno rinvenuto materiale idoneo alla preparazione di un ordigni esplosivo improvvisato, indicato come IED (Improvised Explosive Device) tra cui, nitrato di potassio, che, come poStato dallo stesso sui social, doveva essere impiegato per preparare una potenziale bomba realizzata con materiali non convenzionali. ...