Seggiovia “impazzita” | sciatori sbalzati via | 8 feriti | due sono gravi Le incredibili

: Le seggiovia impazzita va al contrario: gli sciatori sono scaraventati in aria Video - Corriere : Le seggiovia impazzita va al contrario: gli sciatori sono scaraventati in aria Video - Alien1it : Quando un computer di controllo impazzisce. #Georgia, la seggiovia è impazzita: sciatori sbalzati via dai seggiolin… - PJConsultingSic : Georgia, la seggiovia è impazzita: sciatori sbalzati via dai seggiolini #sicurezza -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Otto turistirimastia causa di un guasto a unadel complesso sciistico di Gudauri in Georgia. Lo ha fatto sapere il ministro della Sanita’ georgiano David Serghienko. I medici hanno fornito soccorso sul posto. Due dei turisti hanno avuto traumi: si tratta di un uomo ucraino e una donna svedese, in stato didanza. Lo riporta Interfax. In reteemersi dei video in cui si vede laimpazzita lanciare glicome birilli nel suo tratto a valle. Ad evitare un bilancio piu’ gravestate solo le grida di alcune persone che hanno avvisato i turisti del pericolo e li esortavano a saltar giu’ prima dell’arrivo della“impazzita”,via sulla neve VIDEO L'articolo“impazzita”,via: 8, due. Le...