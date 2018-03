Seggiovia “impazzita” in Georgia | sciatori volano via dai seggiolini

Seggiovia “impazzita” - sciatori sbalzati via : 8 feriti - due sono gravi. Le incredibili immagini VIDEO : Otto turisti sono rimasti feriti a causa di un guasto a una Seggiovia del complesso sciistico di Gudauri in Georgia. Lo ha fatto sapere il ministro della Sanita’ georgiano David Serghienko. I medici hanno fornito soccorso sul posto. Due dei turisti hanno avuto traumi gravi: si tratta di un uomo ucraino e una donna svedese, in stato di gravidanza. Lo riporta Interfax. In rete sono emersi dei VIDEO in cui si vede la Seggiovia impazzita ...