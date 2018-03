“Se rubi in Italia | non succede nulla” L’intercettazione tra due albanesi e il commento

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 marzo 2018) Da un’intercettazione telefonica fra dueche si accordano su furti da fare nelle stazioni di servizio, emerge come sia considerato il sistema giudiziariono. Il procuratore capo di Bergamo Walter Mapelli commenta l’intercettazione e spiega perché la normativa è deficitaria. Tanto da indurre anche malviventi stranieri a venire inper compiere i loro reati. Come non bastasse, i dati “ci dicono che il nostro sistema carcerario produce un alto rischio di recidiva”, spiega il procuratore L'articolo “Sein, nonnulla”. L’intercettazione tra duee ildel procuratore di Bergamo, che ‘gli dà ragione’ proviene da Il Fatto Quotidiano.