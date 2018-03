romadailynews

: Il #MeseRicicloCarta si rivolge anche ai più piccoli! Il 19 e il 26 Marzo presso la scuola dell’Infanzia “Castello”… - comieco : Il #MeseRicicloCarta si rivolge anche ai più piccoli! Il 19 e il 26 Marzo presso la scuola dell’Infanzia “Castello”… - romadailynews : Scuola dell’Infanzia di via Odescalchi, Zotta (M5S): “Problematiche in via di risoluzione… - orizzontescuola : La Scuola dell’infanzia statale compie 50 anni, Miur: dal 17 al 24 marzo iniziative in tutte le Regioni -

(Di venerdì 16 marzo 2018)dell’Infanzia di via(M5S): “Problematiche in via di risoluzione” “Finalmente, dopo anni di tentennamenti e promesse non mantenute da parte di chi... L'articolodell’Infanzia di via(M5S): “Problematiche in via di risoluzione” proviene da Roma Daily News.