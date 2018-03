Scribblenauts Showdown | Recensione | Trailer e Gameplay

Scribblenauts Showdown - recensione : Le ultime notizie riguardanti Scribblenauts risalgono a marzo del 2016, quando Warner Bros. mise fine ai lavori su Fighting Words, capitolo allora in sviluppo per i dispositivi mobile. Questa decisione costò molto cara a 5th Cell, la software house che diede i natali a questo originale puzzle game e che, in seguito alla cancellazione, fu costretta a ridimensionare il proprio team licenziando ben quarantacinque dei suoi talentuosi dipendenti. Una ...

Scribblenauts Showdown si mostra nel trailer di lancio : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment ha annunciato il lancio di Scribblenauts Showdown, il nuovo videogioco della fantasiosa serie puzzle-azione che introduce avvincenti modalità party per 1-4 giocatori. Scribblenauts Showdown sarà disponibile in Italia per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One dall'8 marzo."Siamo entusiasti di poter portare una serie così creativa e amata come Scribblenauts su questa generazione di console con un ...

