Screening al cuore gratuiti per la Festa del papà negli Artemisia Lab : Roma, 16 mar. (AdnKronos Salute) – “Basta poco per prevenire: un semplice elettrocardiogramma può evitare rischi più seri e proteggere il ‘cuore di papà”. E’ questo il messaggio che Artemisia Lab lancia in occasione della Festa del papà del 19 marzo, invitando giovani e meno giovani a sottoporsi a controlli gratuiti mirati alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Nelle 13 sedi di Artemisia Lab distribuite ...