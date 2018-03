Scirocco vs Burian : "Nei prossimi giorni il tempo non smetterà di stupirci e di sortire colpi di scena a ripetizione : infatti dalla Russia si stanno muovendo masse d'aria gelide che ben presto invaderanno il continente ...

Lo Scirocco scorre sul BURIAN ed è un DELIRIO di NEVE : Torino - Livorno - Roma - Napoli - persino Cosenza. E’ una notte con “50 sfumature di bianco” : L’Italia sta vivendo una notte con “50 sfumature di bianco”: l’arrivo dello SCIROCCO, che soffia già impetuoso facendo aumentare sensibilmente le temperature dopo il gelido BURIAN dei giorni scorsi, sta facendo scorrere masse d’aria caldo-umide cariche di precipitazioni su un cuscinetto freddo persistente ai bassi strati, determinando forti nevicate su gran parte del Paese. Nevica su tutto il Nord/Ovest, tra ...

Allerta Meteo - il BURIAN saluta col botto : terribile mix per l’arrivo dello Scirocco - bomba di NEVE e incubo GELICIDIO tra stasera e Giovedì 1 Marzo [DETTAGLI] : Il BURIAN si appresta a salutare l’Italia dopo aver raggiunto stamattina il picco più freddo con temperature minime davvero incredibili in quasi tutto il Paese. Adesso la situazione sta cambiando: in Sardegna e sul Tirreno ha già iniziato a soffiare un forte vento di scirocco provocato dalla nuova vastissima perturbazione atlantica che si muove verso il Golfo di Biscaglia e spinge masse nuvolose cariche di umidità e precipitazioni verso il ...

Allerta Meteo Burian - ultima notte nel freezer per l’Italia : Mercoledì arriva lo Scirocco - Giovedì 1° Marzo da incubo per il terribile mix NEVE-GELICIDIO : Allerta Meteo – L’Italia è ancora nel freezer del gelido Burian siberiano, arrivato Domenica nel nostro Paese e intensificatosi nei primi due giorni della settimana. Il Paese si appresta a vivere l’ultima notte di gelo così intenso, con temperature minime glaciali all’alba di Mercoledì 28 Febbraio, ultimo giorno del mese più corto dell’anno. A Trieste e Cuneo abbiamo già -5°C, ma attenzione all’effetto albedo ...

Meteo - all’estremo Sud c’è l’altra Italia : per Calabria - Sicilia e metà Sardegna il BURIAN è un miraggio - temperature di +18°C e domani arriva lo Scirocco : Mentre l’Italia è nel congelatore per l’eccezionale ondata di BURIAN che ha imbiancato ieri Roma e oggi Napoli e Bari, oltre a seppellire la costa adriatica con oltre 30cm ad Ancona (da tre giorni sottozero, oggi minima di -4°C e massima di -1°C in riva al mare!), all’estremo Sud c’è tutto un altro clima. Soprattutto la Sicilia sud/orientale sta vivendo questi giorni con un clima primaverile, dopo i +17°C di ieri tra ...

