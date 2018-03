Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Falun. Federico Pellegrino primo degli umani alle spalle del “marziano” Klaebo! Bene de Fabiani : primo degli umani Federico Pellegrino, fuori categoria Johannes Hoesfjot Klaebo che vince anche l’ultima sprint della stagione, fa “settebello” di successi in questo format in questa annata, guadagna ulteriore terreno su Cologna nella corsa ad una Coppa del Mondo assoluta ormai assegnata ed è pronto a riscrivere la storia del fondo. Federico Pellegrino stavolta non ha potuto nulla contro il norvegese che è partito come un treno ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Falun 2018 in DIRETTA. PELLEGRINO IN FINALE!!! De Fabiani a un soffio dall’impresa. Brocard out nei quarti - trionfa Falk : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE testuale integrale della fase finale della Sprint a tecnica libera che apre il Gran Finale della Coppa del Mondo 2018 a Falun, in Svezia. Federico PELLEGRINO, nella tecnica che predilige, proverà rifilare la terza sconfitta stagionale, sulle nevi del Nord, il suo grande rivale, Johannes Klaebo. Tanti sono gli outsider che si possono inserire nella lotta per la vittoria della Sprint, che inserita nello ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Falun. Sprint skating : tris azzurro nei quarti! Pellegrino - De Fabiani e Brocard superano le qualificazioni : tris azzurro nei quarti di finale della Sprint a tecnica libera, l’ultima della stagione, in programma a Falun in Svezia. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani superano brillantemente lo scoglio delle qualificazioni tra gli uomini, mentre Elisa Brocard entra fra le prime trenta per il rotto della cuffia e sarà in pista dalle 12.15. Tra gli uomini solita prova solida e convincente di Federico Pellegrino che conferma il suo stato di ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Falun. Si assegnano le coppe : Weng e Klaebo pronti per la festa? : Sarà festa norvegese anche in Svezia. Heidi Weng tra le donne e Johannes Hoesfjot Klaebo sono pronti a riportare la sfera di cristallo dello sci di fondo in Norvegia. Mancano solo i dettagli, da sistemare nello Svenska Skidspelen di Falun, la finale della Coppa del Mondo, per il secondo trionfo consecutivo della 26enne di Enebakk, che ha pagato a caro prezzo alle Olimpiadi gli sforzi fatti per trovarsi a tre gare dalla fine con 153 punti di ...

Fondo - biathlon e Sci alpinismo per gli allievi mareScialli : Una selezione di allievi marescialli della Scuola Sottufficiali dell'Esercito ha preso parte alla 70a edizione dei Campionati sciistici delle Truppe Alpine , CaSTA, , al via lunedì 5 marzo a Sestriere ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per le Finali di Falun. C’è Federico Pellegrino : Nel weekend del 16-18 marzo si disputeranno le Finali della Coppa del Mondo 2018 di sci di fondo. Ultimi atti stagionali a Falun (Svezia) dove verranno consegnate le varie Sfere di Cristallo. L’Italia sarà presente all’appuntamento con 8 azzurri (5 uomini e 3 donne). Il programma prevede una sprint a tecnica libera (grande occasione per Pellegrino), due prove sulle distanze di 15km e 10km (una in classica e una in libera). Questi gli ...

Sci di fondo - classifica Coppa del Mondo femminile 2018 : Heidi Weng rimane saldamente al comando ma Oestberg e Diggins recuperano qualcosa : La 18esima piazza odierna della norvegese Heidi Weng, fa sì che la sua connazionale Ingvild Flugstad Oestberg non le permetta di chiudere i conti in classifica generale con facilità. Il distacco tra le due rimane di 153 punti, con Jessica Diggins, oggi seconda, che si porta a 107 punti dalla seconda posizione. Marit Bjoergen con il successo nella 30km si porta in ottava posizione con 746 punti, meno uno da Sadie Bjornsen e meno 28 da Charlotte ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Oslo-Holmenkollen 2018 : leggendaria Marit Bjoergen! Rimonta pazzesca e fa sua la 30km! Campionessa infinita! : Marit Bjoergen non finisce più di stupire. L’immensa Campionessa norvegese vince la 30km di Oslo-Holmenkollen a tecnica libera con partenza di massa grazie ad una Rimonta che dire epocale è dire davvero poco. Dopo i primi due terzi di gara, infatti, la fondista di Troendheim cambia marcia, Rimonta mezzo minuto alle tre fuggitive, la svedese Charlotte Kalla, la statunitense Jessica Diggins e la norvegese Ragnhild Haga, le riprende ad un ...

Sci di fondo - classifica generale Coppa del Mondo 2018 : Dario Cologna torna in seconda posizione - ma Johannes Klaebo mantiene 224 punti di margine : Dario Cologna centra il prestigioso successo di Oslo-Holmenkollen con la sua 50 chilometri in tecnica classica e si riporta in seconda posizione in classifica generale a 224 punti dal dominatore della stagione, il norvegese Johannes Klaebo che oggi ha chiuso solamente in quarantesima posizione. La vittoria di oggi permette a Cologna si superare Martin Johnsrud Sundby per appena 10 punti. Per l’Italia 17 punti importanti per Mirco Bertolina ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Oslo-Holmenkollen 2018 : Dario Cologna vince in volata su Sundby la 50km ed entra nella leggenda. Staccato Klaebo : Dario Cologna compie l’impresa, vince la 50km in tecnica classica con partenza di massa di Oslo-Holmenkollen, valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018, la gara che fa di diritto entrare nel mito dello sport con gli scu stretti, e festeggia nel migliore dei modi il suo 32esimo compleanno (domani). La cornice di pubblico, come sempre, è stata meravigliosa anche se l’urlo di gioia è stato strozzato proprio al photofinish, ...

LIVE Sci di fondo - 50 km Oslo-Holmenkollen 2018 in DIRETTA : chi vince entra nel mito! Quanta Norvegia davanti ai 35 km! Bertolina cambia Sci ed insegue - Klaebo fuori dai giochi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della 50 km mass start a tecnica libera di Holmenkollen, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018: E’ la gara della leggenda, chi vince entra di diritto nel gotha dello sci di fondo che qui è nato e qui si è sviluppato, diventando quasi “religione” tra gli appassionati norvegesi. Klaebo si mette alla prova in una distanza non congeniale alle sue ...