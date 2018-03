Sci alpino - slalom femminile Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani si disputa lo slalom femminile alle Finali di Coppa del Mondo ad Are. Mikaela Shiffrin grande favorita, anche perchè l’americana ha deciso di non prendere parte alle gare veloci per preparare al meglio le sue gare. L’Italia schiera tre atlete: Chiara Costazza, Irene Curtoni e Federica Brignone La startlist e i pettorali di partenza dello slalom femminile delle Finali di Are 1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 2 425771 ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Stefano Rogentin si impone nel superG di Soldeu. Mattia Casse è nono : Lo svizzero Stefano Rogentin ha vinto il superG delle Finali di Coppa Europa a Soldeu. Per l’elvetico si tratta del primo successo nel circuito continentale, con un tempo di 1’28″26. Dietro di lui, per soli 32 centesimi, il francese Nils Allegre, mentre sul terzo gradino del podio c’è un altro svizzero, Gianluca Barandun, staccato di 90 centesimi. Svizzera dominante perché sono in quattro nei primi cinque posti, ...

Sci alpino - Team Event Are 2018 : trionfa la Svezia! Battuta in finale la Francia - terza la Germania. Italia subito fuori : È stata la Svezia a trionfare nel Team Event delle Finali di Coppa del Mondo di Are. I padroni di casa hanno confermato la loro forza, sbaragliando la concorrenza nella gara a squadre e riscattando, in parte, la delusione olimpica, quando erano stati eliminati nettamente ai quarti di finale. Oggi la storia è stata diversa: Anna Swenn-Larsson, Frida Hansdotter, Mattias Hargin e Andre Myhrer hanno cominciato subito col botto, battendo proprio la ...

LIVE Sci alpino - Team Event Are 2018 in DIRETTA : la Svezia fa fuori la Svizzera ed è in finale con la Francia. Azzurri subito fuori - travolti dalla Germania : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event delle Finali della Coppa del Mondo di Are. È la gara a squadre, che poche settimane fa a PyeongChang ha assegnato per la prima volta una medaglia olimpica. La squadra favorita è proprio quella che ha vinto in Corea, la Svizzera. Il Team elvetico, però, comincerà la propria avventura con la Svezia, altra candidata alla vittoria (lo scorso anno vinse ad Aspen) in uno scontro tra brividi. ...

LIVE Sci alpino - Team Event Are 2018 in DIRETTA : Svizzera e Svezia favorite ma subito di fronte. Azzurri subito fuori - travolti dalla Germania : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event delle Finali della Coppa del Mondo di Are. È la gara a squadre, che poche settimane fa a PyeongChang ha assegnato per la prima volta una medaglia olimpica. La squadra favorita è proprio quella che ha vinto in Corea, la Svizzera. Il Team elvetico, però, comincerà la propria avventura con la Svezia, altra candidata alla vittoria (lo scorso anno vinse ad Aspen) in uno scontro tra brividi. ...

LIVE Sci alpino - Team Event Are 2018 in DIRETTA : Svizzera e Svezia favorite - l’Italia contro una tradizione negativa : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event delle Finali della Coppa del Mondo di Are. È la gara a squadre, che poche settimane fa a PyeongChang ha assegnato per la prima volta una medaglia olimpica. La squadra favorita è proprio quella che ha vinto in Corea, la Svizzera. Il Team elvetico, però, comincerà la propria avventura con la Svezia, altra candidata alla vittoria (lo scorso anno vinse ad Aspen) in uno scontro tra brividi. ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Are 2018 : il tabellone del Team Event. Programma - orari e tv : Alle Finali della Coppa del Mondo di Are è tempo del Team Event, la gara a squadre. Spesso snobbata dai migliori atleti, è un evento su cui invece la FIS punta decisamente forte. Quest’anno, infatti, questo format ha debuttato anche alle Olimpiadi Invernali, con il trionfo andato alla Svizzera, in finale contro l’Austria. La squadra elvetica è anche oggi la favorita principale, anche se la concorrenza è forte. L’Italia vuole ...

Sci alpino - il ministro Luca Lotti : “Sofia Goggia è l’emblema dello sport e del sacrificio” : Luca Lotti, ministro dello sport, ha elogiato Sofia Goggia a margine della presentazione del primo report della Regione Toscana sullo sport: “Non l’ho ancora chiamata, ma lo farò tra oggi e domani: Sofia è l’emblema dello sport, del sacrificio, del risultato voluto, cercato e ottenuto a tutti i costi con un impegno continuo. Ogni tanto le scrivo per chiederle come va. So che si allena di continuo e i suoi risultati sono il ...

Sci alpino - SuperG Are 2018 – Christof Innerhofer : “Finalmente il podio - quest’anno non girava nulla. Primavera più serena” : Christof Innerhofer ha conquistato un positivo secondo posto nel SuperG di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. L’azzurro è riuscito a togliersi l’ultima soddisfazione della stagione e ha dichiarato alla Fisi: “Finalmente questo podio è arrivato, non ci credevo nemmeno più. Quest’anno non è girata come volevo. E’ stata una stagione con delle buone cose, soprattutto le prove della discesa. ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : l’austriaco Hirschbuehl vince lo slalom di Soldeu. Quarto Sala - settimo Maurberger : L’austriaco Christian Hirschbuehl vince lo slalom delle finali di Coppa Europa a Soldeu. Hirschbuehl si è reso protagonista di una straordinaria rimonta dopo aver chiuso al tredicesimo posto la prima manche. L’austriaco si è imposto con soli due centesimi di vantaggio sul tedesco Dominik Stehle e cinque sul croato Matej Vidovic, vincitore della Coppa di specialità. Ai piedi del podio un ottimo Tommaso Sala, che recupera cinque ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : l’austriaco Hirschbuehl vince lo slalom di Soldeu. Quarto Sala e settimo Maurberger : L’austriaco Christian Hirschbuehl vince lo slalom delle finali di Coppa Europa a Soldeu. Hirschbuehl si è reso protagonista di una straordinaria rimonta dopo aver chiuso al tredicesimo posto la prima manche. L’austriaco si è imposto con soli due centesimi di vantaggio sul tedesco Dominik Stehle e di cinque sul croato Matej Vidovic, vincitore della Coppa di specialità. Ai piedi del podio un ottimo Tommaso Sala, che recupera cinque ...

Sci alpino - Marcel Hirscher ha vinto la Coppa del Mondo generale! Settimo sigillo - il più vincente di tutti i tempi : Marcel Hirscher ha vinto matematicamente la Coppa del Mondo generale di sci alpino. La Sfera di Cristallo più ambita era già virtualmente nelle mani del Campionissimo di Annaberg im Lammertal ma l’ufficialità è arrivata soltanto al termine del SuperG odierno disputato ad Are: quando mancano due gare al termine della stagione, l’austriaco ha 325 punti di vantaggio sul norvegese Henrik Kristoffersen ed è dunque irraggiungibile. Il ...

Sci alpino - Marcel Hirscher ha vinto la Coppa del Mondo generale! Settimo sigillo - il più vincente di tutti i tempi : Marcel Hirscher ha vinto matematicamente la Coppa del Mondo generale di sci alpino. La Sfera di Cristallo più ambita era già virtualmente nelle mani del Campionissimo di Annaberg im Lammertal ma l’ufficialità è arrivata soltanto al termine del SuperG odierno disputato ad Are: quando mancano due gare al termine della stagione, l’austriaco ha 325 punti di vantaggio sul norvegese Henrik Kristoffersen ed è dunque irraggiungibile. Il ...

Classifica generale Coppa del Mondo maschile Sci alpino 2018 : la graduatoria dopo il superG di Are. Marcel Hirscher vince matematicamente! Settima Sfera di Cristallo consecutiva! : Marcel Hirscher ha matematicamente conquistato la Classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino. Era soltanto una formalità, visto che aveva oltre 200 punti di vantaggio su Henrik Kristoffersen, ma il Cannibale ha voluto conquistarsi il suo trionfo sul campo, partecipando e chiudendo al decimo posto il superG delle Finali di Are. Per Hirscher si tratta della Settima Sfera di Cristallo consecutiva, che lo consegna ancora di più alla ...