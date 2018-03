Scattare foto migliori con lo smartphone

Smartphone per Scattare foto : i migliori da comprare : Uno Smartphone deve saper scattare ottime foto ed avere una fotocamera in grado di immortalare attimi indimenticabili. Sono sempre più le persone che cercano proprio questa caratteristica in un telefono: scegliere lo Smartphone con la migliorie fotocamera in assoluto è molto difficile, ma non impossibile. I migliori Smartphone per fare foto sono dotati di un sensore fotografico che viene sfruttato al meglio dalla parte software: bisogna tenere ...

Per la Cassazione Scattare foto di nascosto è un reato : Prendere il cellulare e scattare fotografie in gran segreto o addirittura registrare un video ad un individuo senza avere il suo diretto consenso (anche se in un luogo pubblico) è stato stabilito come un reato (art. 660 codice penale). È quanto successo ad un cinquantenne sorpreso a fotografare una donna in un centro commerciale Ipercoop di Palermo in maniera "furtiva" senza il consenso della diretta interessata. È stato disposto il sequestro ...

Cassazione : Scattare foto di nascosto con il cellulare è reato : scattare fotografie di nascosto con il cellulare, o riprendere in un video qualcuno senza il suo consenso, è un reato. L'ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha confermato il sequestro del ...

Madagascar - italiano in vacanza muore colpito da un fulmine : si era spostato per Scattare una foto : Tragedia in Madagascar dove un italiano, Rosario Costa imprenditore turistico di 55 anni, è morto durante un viaggio con la moglie dopo essere stato colpito da un fulmine. La coppia avevano sognano da anni questo viaggio. Il dramma è avvenutò nel distretto di Miandrivazo all’inizio di febbraio, ma la notizia è stata resa nota solo di recente dal sito AfricaExpress. In compagnia del loro autista, i coniugi stavano andando a Morondava, ...

Viaggiamo soltanto per Scattare foto da postare su Instagram? : Un montaggio rapido di fotografie in sequenza, tutte prese da Instagram. Sono istantanee di viaggio, e raccontano di avventure in giro per il mondo: da Roma al Giappone, dal Messico alla Russia, dalla Francia all'Australia. Si comincia dalle foto dei passaporti, scattate prima della partenza, per passare a quelle del cibo, delle spiagge ...