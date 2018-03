Santo Versace sulla serie tv The Assassination of Gianni Versace | ' Una porcheria | piena

Santo Versace : "La serie su mio fratello Gianni? È una porcheria piena di stupidità e falsità. Non può piacere a nessuno" : "Se mi piace la serie tv The Assassination of Gianni Versace? È una porcheria illustrata che non riguarda neanche Gianni Versace, è piena di falsità, stupidità. E' una serie fatta sul signor Cunnanan non su Gianni Versace".Santo Versace, presidente del gruppo Versace, ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, ha espresso la sua opinione sulla serie prodotta da Ryan Murphy, che ricostruisce uno dei casi ...