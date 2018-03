Sanremo Young | stasera la finalissima

Luna Farina/ Video - la concorrente più completa del talent? (Sanremo Young) : Luna Farina si salva grazie all'orchestra e conquista la finalissima di Sanremo Young: riuscirà a superare il temutissimo rivale Raffaele Renda?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 11:32:00 GMT)

The Kolors/ Stash festeggia 8 milioni di views per il video di "Frida (mai - mai - mai)" (Sanremo Young 2018) : Stash e i The Kolors questa sera torneranno sul palco del teatro Ariston per incontrare i giovani finalisti di Sanremo Young 2018. Appuntamento alle 21.20 su Rai Uno.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 10:28:00 GMT)

Sanremo Young la finalissima - anticipazioni 16 marzo : con Antonella Clerici : Visibile anche in streaming sulla piattaforma web di Rai 1 . Sanremo Young, i 4 finalisti del talent e i duetti con gli ospiti Nella puntata della scorsa settimana Toto Cotugno con lo showdown ha ...

RAFFAELE RENDA/ Video - ancorato al primo posto della classifica. Sarà il vincitore? (Sanremo Young) : RAFFAELE RENDA aspira alla vittoria a Sanremo Young e sembra avere le carte in regola per conquistare il podio. Riuscirà a superare anche la temuta rivale Luna Farina?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 10:08:00 GMT)

Sanremo Young - che gigantesca panna montata : Praticamente non c'era più un centimetro libero sul palco e sotto il palco del teatro Ariston l'altra sera per la finale di Sanremo Young. Gli autori hanno talmente infarcito lo show di ospiti, ...

Pippo Baudo/ A capo dell'Academy : l'appello a Papa Francesco - "ho un problema che mi assilla" (Sanremo Young) : Sarà Pippo Baudo a guidare la giuria dell'Academy nella finalissima di Sanremo Young in onda questa sera. Chi fra i sei concorrenti ancora in gara riuscirà a conquistare il suo...(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:08:00 GMT)

Analisi Auditel : Sanremo Young - Chi l'ha visto e Iene show : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre fin verso il 25% di share, con la curva del Tg5 sotto la soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 7%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 9% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Soliti ignoti che tocca il 21% di share, poi superata dalla curva di Striscia la notizia che manco a dirlo sfora. Prime time con la curva ...

Leonardo De Andreis/ Video - salvato da Toto Cutugno. Sarà la sorpresa della serata? (Sanremo Young) : Leonardo De Andreis non ha avuto vita facile a Sanremo Young ed in più di un'occasione si è avvicinato di molto all'uscita dalla gara. Come andrà la finalissima?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:48:00 GMT)

Sanremo Young - la finalissima/ Diretta e ospiti : chi sarà il vincitore tra Raffaele - Leonardo - Luna ed Elena? : Sanremo Young, la finalissima oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:00:00 GMT)

Finalissima di 'Sanremo young' - ospiti gli Europe - Gino Paoli e i Kolors : la tv del 16 marzo : Per chi preferisse vedere un film , su RaiTre alle 21.15 c'è "Il condannato " Cronaca di un sequestro", con Ezio Mauro; su Canale5 alle 21.10 "Immaturi " Il viaggio", con Ambra Angiolini, Luca ...

“Sanremo Young” – Quinta e ultima punatata di venerdì 16 marzo 2018 - con Antonella Clerici. : Quinta e ultima puntata per Sanremo Young, il talent canoro di Raiuno condotto da Antonella Clerici e in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Un Ti lascio una canzone con protagonisti più grandi, ma questo è, nulla di più. Ascolti in progressivo calo: ogni puntata infatti è andata in calando, partendo da un buon 20,4% […] L'articolo “Sanremo Young” – Quinta e ultima punatata di venerdì 16 marzo 2018, con Antonella Clerici. sembra essere ...

Sanremo Young 2018 / Finalisti - classifica ed eliminati : calo negli ascolti per Antonella Clerici : La prima finale di SANREMO YOUNG determina l'eliminazione di Ouiam e Rocco. Toto Cutugno salva Leonardo De Andreis, che raggiunge Elena, Raffaele e Luna tra i Finalisti. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:51:00 GMT)

Ascolti tv - Sanremo Young supera i 3 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Vittoria su Rai1 per Sanremo Young condotto da Antonella Clerici che è stato visto da 3 milioni 210 mila spettatori con uno share del 14.6%, confermandosi il programma più visto in prime time. La serata prevedeva anche su Rai2 Il cacciatore, la fiction interpretata da Francesco Montanari, che ha esordito con 2 milioni 483 mila spettatori (10.3%). Il primo episodio dal titolo “Nel bosco” ha totalizzato 2 milioni ...

I grandi successi dei Duran Duran con Simon Le Bon a Sanremo Young (video) - da Ordinary World a Wild Boys : Simon Le Bon a Sanremo Young porta i grandi successi dei Duran Duran. Giunto come ospite di punta del quarto appuntamento con il talent di Antonella Clerici, l'artista britannico si è cimentato in Ordinary World, uno dei brani più noti dello storico gruppo di cui ha fatto parte. I ragazzi ancora in gara, in numero di 6, hanno così voluto rendere omaggio a uno dei grandi della musica internazionale in Wild Boys, al termine della quale Le Bon ...