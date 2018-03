Sanremo Young la finalissima | anticipazioni 16 marzo | con Antonella Clerici

RAFFAELE RENDA/ Video - ancorato al primo posto della classifica. Sarà il vincitore? (Sanremo Young) : RAFFAELE RENDA aspira alla vittoria a Sanremo Young e sembra avere le carte in regola per conquistare il podio. Riuscirà a superare anche la temuta rivale Luna Farina?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 10:08:00 GMT)

Sanremo Young - che gigantesca panna montata : Praticamente non c'era più un centimetro libero sul palco e sotto il palco del teatro Ariston l'altra sera per la finale di Sanremo Young. Gli autori hanno talmente infarcito lo show di ospiti, ...

Pippo Baudo/ A capo dell'Academy : l'appello a Papa Francesco - "ho un problema che mi assilla" (Sanremo Young) : Sarà Pippo Baudo a guidare la giuria dell'Academy nella finalissima di Sanremo Young in onda questa sera. Chi fra i sei concorrenti ancora in gara riuscirà a conquistare il suo...(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:08:00 GMT)

Analisi Auditel : Sanremo Young - Chi l'ha visto e Iene show : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre fin verso il 25% di share, con la curva del Tg5 sotto la soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 7%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 9% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Soliti ignoti che tocca il 21% di share, poi superata dalla curva di Striscia la notizia che manco a dirlo sfora. Prime time con la curva ...

Leonardo De Andreis/ Video - salvato da Toto Cutugno. Sarà la sorpresa della serata? (Sanremo Young) : Leonardo De Andreis non ha avuto vita facile a Sanremo Young ed in più di un'occasione si è avvicinato di molto all'uscita dalla gara. Come andrà la finalissima?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:48:00 GMT)

Sanremo Young - la finalissima/ Diretta e ospiti : chi sarà il vincitore tra Raffaele - Leonardo - Luna ed Elena? : Sanremo Young, la finalissima oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:00:00 GMT)

Finalissima di 'Sanremo young' - ospiti gli Europe - Gino Paoli e i Kolors : la tv del 16 marzo : Per chi preferisse vedere un film , su RaiTre alle 21.15 c'è "Il condannato " Cronaca di un sequestro", con Ezio Mauro; su Canale5 alle 21.10 "Immaturi " Il viaggio", con Ambra Angiolini, Luca ...

“Sanremo Young” – Quinta e ultima punatata di venerdì 16 marzo 2018 - con Antonella Clerici. : Quinta e ultima puntata per Sanremo Young, il talent canoro di Raiuno condotto da Antonella Clerici e in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Un Ti lascio una canzone con protagonisti più grandi, ma questo è, nulla di più. Ascolti in progressivo calo: ogni puntata infatti è andata in calando, partendo da un buon 20,4% […] L'articolo “Sanremo Young” – Quinta e ultima punatata di venerdì 16 marzo 2018, con Antonella Clerici. sembra essere ...

Sanremo Young 2018 / Finalisti - classifica ed eliminati : calo negli ascolti per Antonella Clerici : La prima finale di SANREMO YOUNG determina l'eliminazione di Ouiam e Rocco. Toto Cutugno salva Leonardo De Andreis, che raggiunge Elena, Raffaele e Luna tra i Finalisti. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:51:00 GMT)

Ascolti tv - Sanremo Young supera i 3 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Vittoria su Rai1 per Sanremo Young condotto da Antonella Clerici che è stato visto da 3 milioni 210 mila spettatori con uno share del 14.6%, confermandosi il programma più visto in prime time. La serata prevedeva anche su Rai2 Il cacciatore, la fiction interpretata da Francesco Montanari, che ha esordito con 2 milioni 483 mila spettatori (10.3%). Il primo episodio dal titolo “Nel bosco” ha totalizzato 2 milioni ...

I grandi successi dei Duran Duran con Simon Le Bon a Sanremo Young (video) - da Ordinary World a Wild Boys : Simon Le Bon a Sanremo Young porta i grandi successi dei Duran Duran. Giunto come ospite di punta del quarto appuntamento con il talent di Antonella Clerici, l'artista britannico si è cimentato in Ordinary World, uno dei brani più noti dello storico gruppo di cui ha fatto parte. I ragazzi ancora in gara, in numero di 6, hanno così voluto rendere omaggio a uno dei grandi della musica internazionale in Wild Boys, al termine della quale Le Bon ...

Il medley di Cristina D’Avena a Sanremo Young nelle sigle dei cartoni animati - dai Puffi a Kiss me Licia (video) : Giurata dell'Academy del talent show di Rai1, Cristina D'Avena a Sanremo Young si è prestata ad una serie di duetti con i concorrenti per la semifinale del programma. Nell'appuntamento dedicato ai brani che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo, ha trovato spazio anche un medley sulle note delle sigle dei cartoni animati con tre dei brani più celebri della D'Avena. La cantante si è esibita con i 6 semifinalisti di Sanremo Young, ...

Video di Baby K a Sanremo Young - il duetto con Luna Farina in Roma Bangkok e Voglio ballare con te : L'esibizione di Baby K a Sanremo Young in duetto con Luna Farina sulle note dei tormentoni estivi Roma-Bangkok e Voglio ballare con te. Mercoledì 14 marzo è andata in onda in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo la puntata semifinale del teen-talent condotto da Antonella Clerici su Rai 1, alla ricerca della nuova superstar della musica italiana. Ad accompagnare le esibizioni dei ragazzi in gara, tanti artisti del panorama musicale ...

Video di Marco Masini a Sanremo Young in duetto con Elena Manuele in Ci vorrebbe il mare : Marco Masini a Sanremo Young offre la sua esperienza a Elena Manuele, con la quale ha portato sul palco dell'Ariston la celebre Ci vorrebbe il mare. Entrambi al pianoforte, i due protagonisti del duetto hanno portato una versione particolarmente intensa di uno dei brani più rappresentativi del repertorio del cantautore toscano. L'esibizione è valsa la finalissima, per cui Elena Manuele sarà ancora sul palco per l'ultimo atto in programma il ...