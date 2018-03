San Marino vuole diventare uno dei primi Smart Country del mondo

Biglietti Moto GP Misano 2018 Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini : Biglietti Moto GP Misano 2018. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini torna al circuito Simoncelli di Misano Adriatico il 7, 8 e 9 settembre 2018 dove tutto è già pronto per far scendere in pista i migliori centauri del mondo. A questo si aggiunge il Grande successo del palinsesto di The Riders’ Land Experience, che quest’anno ha in programma 35 eventi sparsi sul territorio che saranno riproposti con ulteriori novità ...