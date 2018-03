Samsung Galaxy S9 disponibile in Italia | emergono i primi problemi | ecco come risolverli

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : come averlo con TIM - Wind - Vodafone e Tre : Debuttano sul mercato i nuovi Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, i nuovi smartphone top di gamma dell’azienda coreana destinati …

Dal 16 marzo il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con Vodafone : dettagli rate da 15.99 euro : Oggi 16 marzo emerge anche il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con l'operatore Vodafone (vi avevamo già parlato delle offerte TIM in questo articolo), con le relative proposte rateali cui ormai noi tutti siamo abituati (il pagamento avviene tramite carta di credito, e potrete stipulare il contratto solo nei centri autorizzati). Se avete attivo un profilo Vodafone RED, riuscirete ad acquistare il Samsung Galaxy S9 ad un costo complessivo di ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus disponibili da oggi in Italia : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus sono disponibili all'acquisto in Italia da oggi, 16 marzo 2018, nelle colorazioni Midnight Black (nero), Coral Blue (blu) e Lilac Purple (viola). Ecco tutte le informazioni di cui avete bisogno, compresi i prezzi a cui potete giù portarvi a casa i nuovi flagship Samsung. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus disponibili da oggi in Italia proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9+ a rate da Wind e Vodafone : ecco il prezzo complessivo : I Samsung Galaxy S9 e S9+ saranno acquistabili a rate da Wind e Vodafone nei prossimi giorni: ecco i dettagli sulle promo che si attiveranno. A partire dal 16 marzo 2018 due importanti operatori telefonici, Wind e Vodafone, permetteranno di acquistare a rate (mantenendo il proprio profilo tariffario) i nuovi smartphone top di gamma Samsung Galaxy S9 e S9+.Andiamo a vedere in che cosa si differenziano le due offerte.Continue reading Samsung ...

Samsung Galaxy A6 e A6+ svelati : le prime caratteristiche hardware : Svelate le prime caratteristiche hardware di due nuovi smartphone Android: i Samsung Galaxy A6 e A6+ sono stati individuati nel database di GeekBench.Sembra che il 2018 veda un incremento dei dispositivi che faranno parte sia della Gamma Galaxy J (quella di fascia più bassa), sia nella gamma Galaxy A (quella di fascia medio-alta) di Samsung.Infatti dopo aver scoperto alcuni nuovi dispositivi come i Galaxy J4 e J8 e j8+ 2018, oggi il famoso ...

Aggiornamenti in rilascio per Xperia X - Honor 6X - Honor 7X - Moto X4 - Xperia X Compact - Samsung Galaxy A3 (2016) e Galaxy J7 (2017) : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per Sony Xperia X e X Compact, Samsung Galaxy J7 (2017) e A3 (2016), Motorola Moto X4, Honor 7X e 6X. Curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? A sorpresa Honor 7 riceve Android 8.0 Oreo in versione beta L'articolo Aggiornamenti in rilascio per Xperia X, Honor 6X, Honor 7X, Moto X4, Xperia X Compact, Samsung Galaxy A3 (2016) e Galaxy J7 (2017) proviene da TuttoAndroid.

Zlatan Ibrahimovic “preferisce” Galaxy S9 : nuovo accordo di sponsorizzazione con Samsung : Zlatan Ibrahimovic sigla un accordo con Samsung e diventa nuovo testimonial della divisione nordica del produttore sud-coreano: l'annuncio segue di un paio di giorni le anticipazioni rilasciate su Twitter dal campione del Manchester United, a quanto pare grande appassionato di tecnologia. L'articolo Zlatan Ibrahimovic “preferisce” Galaxy S9: nuovo accordo di sponsorizzazione con Samsung proviene da TuttoAndroid.

Nuovi smartphone all’orizzonte : si tratta di Sony Xperia XZ2 Pro - Samsung Galaxy A6 e J7 (2018)? : Sony Xperia XZ2 Pro, Samsung Galaxy A6 (2018) e Samsung Galaxy J7 (2018) potrebbero essere in arrivo tra qualche mese: ecco qualche dettaglio sulle caratteristiche tecniche dei tre presunti smartphone e i punteggi su GeekBench dei due sud-coreani. L'articolo Nuovi smartphone all’orizzonte: si tratta di Sony Xperia XZ2 Pro, Samsung Galaxy A6 e J7 (2018)? proviene da TuttoAndroid.