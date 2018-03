Samsung Galaxy Note 8 Oreo In Arrivo Dalla Francia

Samsung Galaxy S9 o Galaxy S9 Plus : quale comprare? : Il lancio del nuovo Samsung Galaxy S9 (qui la nostra recensione a colpi di emoji) ha messo in chiaro una cosa: il modello Plus non è più una semplice versione extralarge del top di gamma, ma deve ricoprire un ruolo preciso nell’offerta dell’azienda coreana. Si trasforma nell’opzione intermedia per chi cerca qualcosa in più da un modello di fascia alta, ma non ha voglia di spendere cifre a tre zeri per arrivare al Galaxy Note 8. ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : offerte TIM - Wind - Vodafone e Tre : Debuttano sul mercato i nuovi Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, i nuovi smartphone top di gamma dell’azienda coreana destinati …

Samsung Galaxy S9 : al via le vendite a partire da oggi - ecco le migliori offerte : Ancor prima della sua presentazione ufficiale, avvenuta al Mobile World Congress di Barcellona lo scorso 25 febbraio, è cresciuta esponenzialmente l'attesa per il nuovo gioiello fimato Samsung. Nonostante il design sia pressoché identico al suo predecessore, il Galaxy S8, il punto focale dell'attenzione dei progettisti è stato il cercare di migliorare l'esperienza d'uso dell'utente. Questo non ha fatto altro che incuriosire e aumentare le ...

Entro la fine dell'anno Samsung lancerà il Samsung Galaxy Note 9 e il produttore coreano di recente ha registrato in Colombia il nome di questo smartphone

My BP Lab è ora disponibile per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus e permette di misurare la pressione del sangue attraverso un programma di tre settimane. Sviluppata in collaborazione con l'Università della California, San Francisco, risulta solamente in lingua inglese.

Scopriamo insieme come acquistare Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus presso Vodafone Wind e Tre, con promozioni davvero interessanti, rate mensili e tanto traffico Internet.

Più basso il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con Wind o Tre? Confronto rate - anticipo e bonus dati : Ci siamo: da oggi 16 marzo il prezzo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus acquistabili a rate con Wind e Tre è noto a tutti. Dopo avervi fornito prontamente un'analisi dell'offerta Vodafone, ecco chi tra i due operatori partner consente di risparmiare di più sugli acquisti delle nuove ammiraglie, tenendo però pure conto dei piani abbinati ai device e alla loro portata in termini di connessione dati e anche minuti. Partiamo dal prezzo del Samsung ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ da oggi in vendita in Italia : Dopo il debutto al Mobile World Congress, la grande fiera della tecnologia (26 febbraio- 1° marzo) di Barcellona, arrivano oggi, venerdì 16 marzo, nei negozi i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+. I colori disponibili in Italia sono Midnight Black, Coral Blue e la nuova tonalità Lilac Purple, il colore dell’anno secondo Pantone e i prezzi di partenza sono €899 per l’S9 e €999 per il fratello maggiore. Solo su Samsung.com, inoltre, è ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus possono ora contare sulle AR Emoji dei due personaggi Disney più popolari di sempre, Topolino e Minnie. Nel frattempo è già disponibile al download la custom recovery TWRP ufficiale per entrambi i modelli.

Inizia dalla Francia il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy Note 8, a poche settimane dalla versione per Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus, con le patch di sicurezza del mese di marzo.

Attesa finita per Oreo su Samsung Galaxy Note 8? In Europa sbarca l’aggiornamento : Chiamiamo a raccolta tutti i possessori di un Samsung Galaxy Note 8 in trepidante Attesa dell'aggiornamento Oreo oggi 16 marzo: la lunga Attesa per vedere la versione del firmware Oreo sul telefono potrebbe davvero essere finita visto che in queste ore è in prima distribuzione proprio il firmware tanto atteso in Europa, in particolar modo per i cugini francesi in possesso di uno smartphone no brand. Il passo in avanti innegabile segnalato ...

Guida Root E TWRP Recovery Samsung Galaxy S9 E S9+ : Come ottenere diritti di Root su Samsung Galaxy S9 E S9+. Come installare TWRP Recovery su Samsung Galaxy S9 E S9+. Guida Root e Recovery Samsung Galaxy S9 E S9+ Root E TWRP Recovery Samsung Galaxy S9 E S9+ Come sicuramente avrai letto, Samsung ha presentato negli scorsi giorni i nuovi ed attesissimi smartphone Samsung Galaxy S9 ed S9+. Abbiamo parlato dei nuovi […]

Tre variazioni per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge nell’ultima build Oreo (video aggiornamento) : Procedono a buoni ritmi i lavori per portare su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, visti gli ultimi risvolti, pronti a raccontare di un nuovo dump relativo ad un firmware basato sulla versione biscottata dell'OS mobile, di fattura molto più recente rispetto a quella trapelata nelle scorse settimane. Si tratta della build su cui gli ingegneri al servizio del brand asiatico stanno attualmente mettendo mano, ...

Samsung Galaxy S9 disponibile in Italia : emergono i primi problemi - ecco come risolverli : A poche ore di distanza dall’evento Unpacked tenuto da Samsung a Barcellona, la nuova linea di Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus entra ufficialmente nel mercato Italiano e molti utenti oggi possono già stringere fra le mani il nuovo dispositivo.Molte sono le funzionalità introdotte e durante un primo utilizzo si possono riscontrare dei problemi, per fortuna, facili da risolvere.Galaxy S9: non funziona lo scanner di impronte digitaliUno dei primi ...