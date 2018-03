Salvini | “Non si torna al voto | la legge elettorale si può modificare in 15 giorni”

Cazzola : “Non mi piace il tono minaccioso di Salvini” : Salvini e il tetto del 3%, Cazzola: “Non mi piace il tono minaccioso di Salvini, mi ricorda il linguaggio delle ‘inique sanzioni’ all’Italia fascista. Ricordo che Hitler... L'articolo Cazzola: “Non mi piace il tono minaccioso di Salvini” proviene da Roma Daily News.

Lega - Salvini : “Non riporteremo Renzi e Pd al governo”/ “Chiederemo in Parlamento voti per governare” : Lega, Salvini: “Non riporteremo Renzi e Pd al governo. Chiederemo in Parlamento voti per governare”. Le ultime notizie sulla strategia del Carroccio e sul leader del centrodestra(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:28:00 GMT)

Nuovo governo - Berlusconi : “Anche il Pd se ne faccia carico”. Salvini : “Non ci hanno votato per riportare Renzi” : Le offerte di collaborazione al Pd non arrivano solo dai Cinquestelle. Ma tornano, ancora, anche dal centrodestra. E’ ancora una volta Renato Brunetta a farsi portavoce “esplicito”, dopo che nei giorni scorsi Matteo Salvini aveva usato parole più diplomatiche. Brunetta si augura che nel Pd “prendano la decisione migliore per il bene del Paese, ovvero appoggiare un governo di centrodestra. Io sono abituato a vedere se ...

Mario Balotelli contro il senatore leghista Iwobi : “Vergogna”. Salvini : “Non mi piaceva in campo - ancor meno fuori” : “Forse sono cieco io o forse non gliel’hanno detto ancora che è nero. Ma vergogna!!!”. Mario Balotelli attacca il senatore Toni Iwobi, primo senatore di colore nella storia della Repubblica, eletto con la Lega. Immediata la risposta del parlamentare: “Faccia il calciatore”. Sul suo profilo Instagram l’attaccante del Nizza, che negli stadi il razzismo lo ha conosciuto con i “buuu” e le banane che gli ...

Lega - Salvini eletto in Calabria. La sovranista esclusa : “Non ci interessano le poltrone”. “Terroni? Non è più la lega di Bossi” : In Calabria la lega correva assieme al Movimento per la sovranità nazionale, i reduci della destra reggina che hanno governato la città e la Regione ai tempi dell’ex governatore Giuseppe Scopelliti. In riva allo Stretto, così, il Carroccio ha superato il 7% che ha consentito a Matteo Salvini di essere eletto senatore proprio con gli oltre 15mila voti raccolti nella provincia di Reggio. Voti che sarebbero dovuti servire a catapultare a ...

FIORELLO “CONTRO” ELISA ISOARDI/ Elezioni 2018 - “Non cambierà un ca*zo! Magari la fidanzata di Salvini” : FIORELLO, Elezioni politiche 2018: lo showman siciliano ha commentato i risultati dell'ultima tornata elettorale durante la puntata de Il Rosario della sera.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 07:25:00 GMT)

Risultati elezioni 2018 - Salvini : “Escludo alleanze strane - centrodestra al governo”. Ma Borghi apre a M5s : “Non si può ignorarli” : “Il centrodestra è la coalizione che può governare ed escludo alleanze strane”. In più, “inizia un nuovo percorso col Sud e gli italiani ci hanno dato un mandato preciso”. Matteo Salvini arriva al quartiere generale di via Bellerio a Milano all’indomani della notte elettorale. E, oltre a dichiararsi “orgogliosamente populista”, non accenna a nessuna apertura al Movimento 5 Stelle, forte del suo 31% come ...

Elezioni - Meloni : “Non sono ragazza pon-pon di Salvini e Berlusconi”. E attacca direttore Museo Egizio e centri sociali : Intemerata torrenziale contro tutti, pronunciata ai microfoni di 24 Mattino (Radio 24) da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: dai centri sociali al direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, fino ai “giornaloni”, rei di aver confinato in trafiletti la contestazione nei suoi confronti a Livorno. In primis, la presidente di FdI precisa: “Chi preferisco tra Salvini e Berlusconi? Mi è indifferente, non mi ...

Elezioni - Salvini vs Boldrini : “Io sono all’opposizione - lei no”. “Non è vero. Non ha i rudimenti per capire” : Scintille a Otto e Mezzo (La7) tra la presidente della Camera, Laura Boldrini, e il leader della Lega, Matteo Salvini. Quest’ultimo ribadisce la sua definizione data alla candidata di Liberi e Uguali (“incapace e razzista”), la quale replica: “Intanto, io vorrei ringraziare Matteo Salvini, perché ha buttato addosso un’onda terribile di odio contro di me e la mia famiglia. Per ogni crimine commesso da un migrante, lui proponeva l’hashtag ...

Elezioni - Bonino a D’Alema : “Non sono renziana - ma oggi l’avversario non è il Pd - ma Salvini e Di Maio” : “Con Gentiloni a Roma sfideremo i nazionalisti di Salvini e i pasticcioni dei Cinque stelle”. lo ha detto Emma Bonino, che questa mattina, sabato 3 febbraio, la ufficialmente aperto la campagna elettorale a Roma in vista delle politiche del 4 marzo. “I nostri avversari sono i 5 Stelle, Salvini e così via. La priorità dello scontro in corso è questa”, ha spiegato la leader di +Europa. “Lo voglio dire anche a Massimo ...