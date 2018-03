Salvini-Di Maio | governo Alleanza Lega-M5s | Berlusconi non ci sta Carroccio | “con FI

Governo - Salvini apre a Di Maio/ Patto M5s-Lega ma solo su nuove elezioni : ira Berlusconi e Meloni : Governo, Salvini apre a Di Maio: Patto M5s-Lega ma solo per nuove elezioni a breve. Veto Mattarella, ira di Berlusconi e Meloni che non vogliono i Cinque Stelle in accordo(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 10:57:00 GMT)

Di Maio e Salvini d'accordo ma solo sul ritorno alle urne : Destini incrociati. Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano la loro strana parabola da vincitori dimezzati, tra ambizioni, incertezze e tentazioni. Il sismografo della trattativa registra movimenti ...

Salvini ha chiamato Di Maio : cosa hanno deciso di trattare insieme? Video : A dieci giorni dal voto i leader dei partiti eletti in parlamento iniziano a trattare. Parlando con i corrispondenti della stampa estera Matteo Salvini aveva detto chiaramente che avrebbe telefonato a Luigi Di Maio [Video], e così, al termine della giornata, è avvenuto. A darne la notizia lo stesso leader del Movimento Cinquestelle che, insieme al leader del Carroccio, gioca la partita del Governo. Entrambi possono ritenersi i vincitori della ...

Perché Fi e Pd ci penseranno bene prima di dare le Camere a Di Maio e Salvini : L'assalto all'Ufficio di presidenza della Camera. Avvenne il 22 marzo 2017, fu uno degli episodi più drammatici della diciassettesima legislatura, se non di tutte le legislature passate: non si ...

Arrivano minacciosi i putiniani Di Maio e Salvini - ma tutti tranquilli : C'è una strana quiete, prima della tempesta in arrivo. Si parla della formazione del governo dopo la vittoria di Salvini e Di Maio alle elezioni come di una routine in regime parlamentare. L'Europa è ...

Pensioni : intesa Salvini-Di Maio contro legge Fornero e vitalizi - le novità Video : Ieri #Matteo Salvini ha gia' chiamato #Luigi Di Maio M5s, Maurizio Martina Pd e Piero Grasso Leu per avviare la discussione sulla presidenze di Camera e Senato, ma l’attenzione è rivolta anche alla formazione del nuovo governo [Video]e in questa trattativa fondamentale è per il segretario della Lega la questione della riforma #Pensioni. Il primo provvedimento che farei se diventassi presidente del Consiglio – ha detto oggi il leader della ...

Pensioni : intesa Salvini-Di Maio contro legge Fornero e vitalizi - le novità : "Il primo provvedimento che farei se diventassi presidente del Consiglio " ha detto oggi il leader della coalizione politica di centrodestra - sarebbe la cancellazione della legge Fornero ". Pensioni,...

CAMERE - M5S : “APERTURE DA LEGA E PD”/ Salvini su Di Maio : “Nemmeno Berlusconi ha chiuso” : CAMERE, M5S: “APERTURE da LEGA e Pd”. Salvini su Di Maio: “Nemmeno Berlusconi ha chiuso”. Governo, gli scenari, le possibili alleanze, le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 18:06:00 GMT)

Salvini e Di Maio? Tutto porta a pensare che possano governare insieme Video : Il dialogo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio [Video] per molti commentatori politici potrebbe essere destinato non solo a trattare sulle oramai imminenti votazioni dei nuovi Presidenti di Camera e Senato. Si potrebbe prore per verificare la possibilita' di costruire una maggioranza di governo. Un governo ovviamente politico ma con una scadenza relativamente breve, destinato a sciogliersi nel momento in cui vengano conti quei pochi ma ...

C'è un Pd che aspetta segnali dal M5s : da Franceschini a Zingaretti - la difficile impresa di evitare un governo Di Maio-Salvini : C'è una parte del Pd che non vorrebbe morire sul fronte dell'opposizione. E che sta ad ascoltare gli sfoghi degli esponenti pentastellati, quando capita di incrociarli nei Palazzi della politica dove comunque, al di là delle dichiarazioni ufficiali, è tutto un fibrillare di capannelli, riflessioni, interrogativi. E speranze. Come quella che il candidato governatore del M5s in Lombardia, Dario Violi, avrebbe confessato ad un ...

Salvini e Di Maio? Tutto porta a pensare che possano governare insieme : Il dialogo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per molti commentatori politici potrebbe essere destinato non solo a trattare sulle oramai imminenti votazioni dei nuovi Presidenti di Camera e Senato. Si potrebbe proseguire per verificare la possibilità di costruire una maggioranza di governo. Un governo ovviamente politico ma con una scadenza relativamente breve, destinato a sciogliersi nel momento in cui vengano conseguiti quei pochi ma ...

Salvini e Di Maio ci portino alle elezioni il prima possibile : Questa legislatura non ha né capo né coda: prima se ne prende atto, meglio è.Salvini e Di Maio, che sono i vincitori "numerici" delle elezioni, non possono dirsi anche vincitori "politici" per due semplici e incontrovertibili ragioni: nessuno dei due è in grado di governare da solo (Salvini addirittura dovrebbe farlo con i tre partner della sua coalizione più alcune decine di parlamentari eletti in liste ...

Camere - accordo Salvini-Di Maio/ M5s sonda Lega e Pd : “Montecitorio a noi - Berlusconi è disperato” : Salvini chiama Di Maio su Camere e nomine: possibile piano su Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. Grillini incontrano LeU, Pd e centrodestra diviso(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:02:00 GMT)

Portas : Salvini-Di Maio si contendono Camera come polli nel pollaio : Roma – Portas: se buongiorno si vede dal mattino siamo messi male Roma – Di seguito le parole di Giacomo Portas, leader dei Moderati ed... L'articolo Portas: Salvini-Di Maio si contendono Camera come polli nel pollaio proviene da Roma Daily News.