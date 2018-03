Salvini | con Fi totale sintonia e condivisione di intenti

Matteo Salvini : 'Ricontate i voti a Modena. Forse il senatore della Lega...' : 'Qui a Modena su 276.527 votanti il senatore del Partito Democratico ha prevalso sul senatore della Lega di 46 voti, con 4.409 schede nulle. Siamo sempre stati davanti, poi con le ultime 15 sezioni si ...

Governo - Salvini apre a Di Maio/ Patto M5s-Lega ma solo su nuove elezioni : ira Berlusconi e Meloni : Governo, Salvini apre a Di Maio: Patto M5s-Lega ma solo per nuove elezioni a breve. Veto Mattarella, ira di Berlusconi e Meloni che non vogliono i Cinque Stelle in accordo

Intesa col M5s : restano le divergenze tra Salvini e Berlusconi : Sull'idea di una collaborazione di governo fra Lega e 5 Stelle, Forza Italia si ribella e per bocca di Brunetta chiede pari dignità altrimenti 'la coalizione si può rompere' -

Salvini vuole mangiarsi Berlusconi Il progetto segreto si chiama Lega Italia : Il progetto originario è del Governatore ligure Giovanni Toti, una sorta di avanposto leghista all'interno di Forza Italia, stando almeno agli azzurri invidiosi dell'exploit di Matteo Salvini. Parliamo del partito unico di Centrodestra... Segui su affarItaliani.it

Pensioni : intesa Salvini-Di Maio contro legge Fornero e vitalizi - le novità Video : Ieri #Matteo Salvini ha gia' chiamato #Luigi Di Maio M5s, Maurizio Martina Pd e Piero Grasso Leu per avviare la discussione sulla presidenze di Camera e Senato, ma l'attenzione è rivolta anche alla formazione del nuovo governo e in questa trattativa fondamentale è per il segretario della Lega la questione della riforma #Pensioni. Il primo provvedimento che farei se diventassi presidente del Consiglio – ha detto oggi il leader della coalizione politica di centrodestra - sarebbe la cancellazione della legge Fornero.

Pensioni : intesa Salvini-Di Maio contro legge Fornero e vitalizi - le novità : "Il primo provvedimento che farei se diventassi presidente del Consiglio " ha detto oggi il leader della coalizione politica di centrodestra - sarebbe la cancellazione della legge Fornero ". Pensioni,...

Sullo sfondo il dissidio tra Salvini e Berlusconi sull'intesa coi 5Stelle : Nel centrodestra è aperto il confronto sull'idea di una collaborazione al governo fra Lega e Movimento 5Stelle che sembra dividere Salvini e Berlusconi -

CAMERE - M5S : "APERTURE DA LEGA E PD"/ Salvini su Di Maio : "Nemmeno Berlusconi ha chiuso" : CAMERE, M5S: "APERTURE da LEGA e Pd". Salvini su Di Maio: "Nemmeno Berlusconi ha chiuso". Governo, gli scenari, le possibili alleanze, le ultime notizie e gli aggiornamenti

Salvini : ho visto Berlusconi - non è arrabbiato : "Ho visto Berlusconi ieri sera". Era arrabbiato? "Assolutamente no. Quello che leggo sui giornali a volte è stupefacente". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, smentendo le indiscrezioni che riportano tensioni all'interno della coalizione di centrodestra soprattutto con il leader di Forza Italia. "Con Berlusconi siamo in linea - ha spiegato Salvini - andiamo avanti tranquillamente". Se ...

Salvini 'Berlusconi chiude agli M5s No - non mi pare' : 'Ho visto Berlusconi ieri sera. Era incazzato? Assolutamente no. Quello che leggo sui giornali a volte è stupefacente, dicono che abbia chiuso al M5S ma a me non sembra proprio. Stiamo ragionando sui ...

Salvini : nuova legge elettorale? questa - con premio maggioranza : Modena, 15 mar. , askanews, 'Noi andremo da Mattarella proponendoci come forza di governo. Non chiediamo il voto per tornare a votare ogni 15 giorni', ma 'ovviamente non ne abbiamo paura'. Lo ha detto ...

Matteo Salvini : 'Silvio Berlusconi? Non mi risulta che abbia chiuso al M5s' : Sulla vera strategia di Silvio Berlusconi , ha qualcosa da dire Matteo Salvini . Rispondendo a una domanda dei giornalisti nel corso di un'iniziativa a Modena, a chi gli chiedeva conto della chiusura ...

Pirozzi : 'Salvini è con me ne parlerà a Berlusconi'. Lombardi e Parisi frenano : L'ipotesi di dimissioni di massa o di sfiducia in aula al presidente della Regione Nicola Zingaretti, anticipata da Il Messaggero, agita le opposizioni. Sergio Pirozzi conferma la ricostruzione e ...