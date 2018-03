Salvini | “Con Fi totale condivisione” Ma Brunetta | “Lui è leader della Lega | non del

Napoli - gli elettori M5S divisi sulle alleanze : “Se va con Salvini non lo voto più”. “Con chiunque purché governi” : elettori napoletani del M5S divisi sulle possibili alleanze che, probabilmente, Di Maio sarà costretto a stringere per provare a governare. Per i pentastellati, dunque, si è aperta la stagione del dialogo. Ma cosa pensano gli elettori dei M5S napoletani su eventuali ipotesi di alleanze? “Se Di Maio si allea con Salvini non lo voto più”, ha dichiarato lapidario uno degli intervistati. “Un’alleanza con Salvini farebbe ...

Elezioni - Salvini : “Con Fi totale condivisione”. Ma Brunetta : “Pd non va emarginato. Patto M5s-Lega? Salta tutto” : Le tensioni dentro la coalizione di centrodestra, la crisi del Pd e le ambizioni del Movimento 5 stelle. Quando manca poco più di una settimana all’insediamento delle Camere, continuano le trattative tra i partiti in vista dell’elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, ma soprattutto per valutare le possibilità che un nuovo governo riesca a insediarsi. Il 15 febbraio i 5 stelle hanno terminato il primo round di ...

Salvini-Di Maio - governo/ Alleanza Lega-M5s : Berlusconi non ci sta. Carroccio - “con FI totale sintonia” : governo, Salvini apre a Di Maio: patto M5s-Lega ma solo per nuove elezioni a breve. Veto Mattarella, ira di Berlusconi e Meloni; il Pd resta all'opposizione per ora, si lavora su nomine(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:34:00 GMT)

“Con papà alle Case del popolo .Ma lui ora ha scelto Salvini” : Uno dei volti giovani della Leopolda 2012, quello della scrittrice Andrea Marcolongo, è diventato più determinato e consapevole. Amante dell’arte nobile della politica, resa famosa dalla passione per i classici e per le lingue antiche, il greco in particolare, vive una fase di disillusione. Senza rinunciare, sempre a caccia di un futuro migliore co...

REDDITO DI CITTADINANZA M5S - RICHIESTE MODULI/ Caf - “è vero” : Salvini - “contrari all’assistenzialismo” : RICHIESTE di MODULI per il REDDITO di CITTADINANZA, "ha vinto M5S": tra conferme e polemiche per la proposta di Luigi Di Maio. Scatta la "bufala" della fake news: Salvini, "sono contrario"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:50:00 GMT)

“Consoliamoci con l’unico vero Capitano del Milan” - il messaggio di Salvini scatena la reazione furiosa dei tifosi rossoneri [FOTO] : 1/10 ...

FIORELLO “CONTRO” ELISA ISOARDI/ Elezioni 2018 - “Non cambierà un ca*zo! Magari la fidanzata di Salvini” : FIORELLO, Elezioni politiche 2018: lo showman siciliano ha commentato i risultati dell'ultima tornata elettorale durante la puntata de Il Rosario della sera.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 07:25:00 GMT)

Salvini guarda a sinistra - Borghi apre a M5s : “Con tutta coalizione - ok a governo” : Salvini guarda a sinistra, Borghi apre a M5s: “Con tutta coalizione, ok a governo” Il leader leghista: “C’è un Parlamento, c’è un candidato premier – il sottoscritto – e c’è un programma che porterà l’Italia fuori dalle sabbie mobili”. Berlusconi: “Centrodestra vincitore politico delle elezioni” Continua a leggere L'articolo Salvini guarda a sinistra, Borghi apre a M5s: ...

Elezioni - Renzi : “Confronto tv? Dovrò farlo con gli ologrammi di Salvini - Di Maio e Berlusconi” : “Nell’ultima settimana faremo il confronto con gli ologrammi, di Salvini, di Di Maio, di Berlusconi. Lo faremo in diretta Facebook, ci divertiremo”. Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi in un intervento a un evento Pd all’auditorium Massimo di Roma. “Scappano dal confronto non solo perché hanno paura ma perché non hanno la cultura democratica di sapere ce il confronto è l’abc del dibattito ...

Roberto Maroni vs Matteo Salvini/ “Con me è stato uno stalinista” : segretario Lega - “ho dovuto adeguarmi” : Roberto Maroni vs Matteo Salvini, "si è comportato con me come uno stalinista con un leninista". La replica del segretario Lega, “ho dovuto adeguarmi". E scoppia il caso di Gianni Fava(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 12:13:00 GMT)