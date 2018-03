Salvini | coalizione unita

Salvini pronto per il governo : "Coalizione unita al Quirinale" : pronto per Palazzo Chigi, guardando a sinistra. Matteo Salvini 'non si scansa', esclude passi indietro e studia possibile alchimie per far quadrare un governo. E intanto, appunto, strizza l'occhio ai ...

Salvini guarda a sinistra - Borghi apre a M5s : "Con tutta coalizione - ok a governo" : Il leader leghista: "C'è un Parlamento, c'è un candidato premier - il sottoscritto - e c'è un programma che porterà l'Italia fuori dalle sabbie mobili". Berlusconi: "Centrodestra vincitore politico delle elezioni"

Ipotesi gruppi unici FI-Lega-FdI : la mossa del Cav e di Salvini per blindare la coalizione : "È il momento di serrare i ranghi". È questo l'input che, secondo un retroscena pubblicato dall'agenzia Adnkronos, sarebbe arrivato arrivato nelle ultime ore da Arcore. Ieri sera Silvio Berlusconi e Matteo Salvini avrebbero condiviso la necessità politica di una coabitazione. L'obiettivo dei due leader è di blindare il centrodestra partendo proprio dal responso delle urne che lo ha legittimato come prima ...

Salvini : «Possiamo governare da coalizione» : Mandiamo a Roma persone che hanno fatto politica livello locale - sindaci, vicesindaci o consiglieri comunali " e credo faranno un bel lavoro - assicura - Abbiamo chiesto la fiducia degli italiani ...

[Il retroscena] Salvini al bivio - al governo con il Pd di Renzi nella grande coalizione o in Parlamento sarà il caos : Rappresenterò il made in Italy nel mondo, l'italian style". Impossibile, gli fa eco il leader di Fi : "La Meloni ha una forza politica che ha il 5% dei voti totali, Salvini ha il 15%, noi siamo al 18%...

Salvini contro Berlusconi 'Se il 3 danneggia le famiglie per noi non esiste'. L ex premier 'No grande coalizione' : Il primo sfiderà il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan nel collegio uninominale di Siena ('Grazie a Matteo che mi permetterà di far lavare col voto ai senesi l'onta di un Pd che ha lasciato ...

