Salvi tutti gli operai coinvolti nel crollo a Napoli

Arrivano minacciosi i putiniani Di Maio e Salvini - ma tutti tranquilli : C'è una strana quiete, prima della tempesta in arrivo. Si parla della formazione del governo dopo la vittoria di Salvini e Di Maio alle elezioni come di una routine in regime parlamentare. L'Europa è ...

Governo - Salvini : “Accordo? Con tutti tranne il Pd. Ci sono dei punti irrinunciabili come Flat tax - Fornero e immigrazione” : “Prioritario è dare un Governo agli italiani. L’extrema ratio è tornare a chiedere il voto agli italiani, che non mi fa paura”. Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, incontrando i giornalisti nella sede dell’associazione stampa estera. “Non stiamo rivendicando la presidenza del consiglio a prescindere, partiamo dai progetti e vediamo se c’è la possibilità di ragionare su quelli, chi è il premier è ...

Salvini : Aperti a tutti - ma escludo il Pd : Il leader della Lega sull’ipotesi di un’alleanza di governo con i grillini non chiude. Il leader del M5s cerca invece di rassicurare i vertici di Confcommercio

Governo : Salvini - non ho smania di fare premier a tutti i costi : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Noi lavoriamo per un Governo che abbia una solida maggioranza politica, quindi non recuperando questo o quel transfuga. Stiamo lavorando ad un programma da offrire al Parlamento e a tutti gli altri, non ho la smania di fare il presidente del Consiglio a tutti i costi”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa all’Associazione stampa ...

Molteni - Terzi - Siri - Sartori e... Tutti gli uomini di Salvini : nomi La squadra della Lega (al governo?) : Fedriga al Lavoro, Molteni alla Giustizia, Terzi all'Ambiente. E all'Economia? Siri o Borghi. Per gli appassionati di totoministri, se il prossimo Governo fosse un monocolore leghista, le caselle dei dicasteri sarebbero riempite dal leader Matteo Salvini con questi nomi... Segui su affaritaliani.it

Di Maio : «Pronti al confronto con tutti» Salvini : «Ma non inventiamo minestroni» : Citando le parole del presidente della Cei, Angelo Bassetti, Di Maio assicura che il M5S farà il reddito di cittadinanza, una manovra fiscale per creare lavoro, e un welfare alle famiglie. Lo scrive il capo politico dei Cinque Stelle sul social network domenica mattina

Salvini : "Cambieremo l'Italia e daremo nuova forza a tutti i popoli europei" : "Il modo migliore per festeggiare il compleanno è la nascita di un gruppo che si propone non solo di cambiare l'Italia ma si propone di dare nuova forza nuova libertà a tutti i popoli europei". Così ...

Elezioni : Genovese (FI) - mandato a Salvini ma dovrà dialogare con tutti : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - "Credo che il presidente Mattarella non potrà fare altro che dare a Matteo Salvini il mandato per formare un governo. Penso che andremo incontro a un governo di minoranza che avrà come zoccolo duro la coalizione di centrodestra la quale dovrà però dialogare di volta in

Salvini : &qout;Io dialogo con tutti - questo mi hanno chiesto - però governo senza pastrocchi&qout; : Un compleanno in pompa magna per &qout;il Capitano&qout; quello di oggi. &qout;Oggi festeggio rigorosamente con i miei figli e coi figli che gli italiani hanno scelto, perché li rappresentassero in ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - il documento che spinge per l'alleanza : tutti i loro punti in comune : Se ci sono molti pregiudizi all'interno dei popolo pentastellato su una possibile alleanza tra il Movimento guidato da Luigi Di Maio e il Pd, sulla Lega le posizioni sono ben diverse.

Fabio Fazio - Matteo Salvini lo massacra dopo il trionfo alle elezioni : 'Un brindisi a te e a tutti i miei nemici' : Ma come gode Matteo Salvini dopo il trionfo al voto del 4 marzo. Certo, ora la strada per formare un governo sarà difficile da percorrere, anche perché Sergio Mattarella sembra avere idee differenti ...

Giorgia Meloni : 'Incarico a Salvini - dobbiamo guardare ai singoli in tutti i gruppi' : 'Noi diciamo si a un governo di centrodestra e lavoriamo per trovare una maggioranza. Non sono mica numeri impossibili. Troviamo dei punti precisi del nostro programma di centrodestra, e cerchiamo ...

