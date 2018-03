Salute | dieta anti-diabete | largo a formaggi | caffè e mele

Dieta Pegan per dimagrire in Salute : La Dieta Pegan può far dimagrire di qualche chilo. Si basa sul consumo di determinati alimenti ed esclude zuccheri. Ecco cosa si mangia.

Salute : una dieta sana non compensa l’effetto del sale sulla pressione sanguigna : Consumi elevati di sale non vengono compensati da un’alimentazione sana: lo ha rilevato uno studio, pubblicato su Hypertension, condotto anche da ricercatori dell’Imperial College London e della Northwestern University. I ricercatori hanno analizzato le diete seguite da oltre 4mila persone, ed hanno scoperto che le persone che hanno assumono quantità maggiori di sale hanno una pressione sanguigna più elevata, indipendentemente dalla ...

Salute : rischio cuore - pareggio tra dieta vegetariana e mediterranea : Una dieta vegetariana che includa uova e latticini è efficace come una dieta mediterranea nel ridurre il rischio cardiovascolare. E’ il risultato di uno studio, realizzato da ricercatori dall’Università di Firenze e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, pubblicato su “Circulation”, rivista dell’Associazione Americana di Cardiologia (Aha). La ricerca è stata coordinata da Francesco Sofi, docente di Scienze ...

Dieta e stile di vita - le giustificazioni continue per non stare in Salute! : Quanto conta, da 1 a 10, la motivazione in un cambiamento? Direi 15! Il voler cambiare veramente stile di vita con intensa convinzione non è di tutti, anzi, sono tanti i pazienti che si scoraggiano già dal primo giorno...

Dieta e Salute : gli esperti rispondono ai dubbi. Sabato 24 febbraio in Statale : L'iniziativa sarà anche l'occasione per presentare la seconda edizione del corso di perfezionamento in Scienza dell'alimentazione e Nutrizione applicata , in partenza in maggio. PROGRAMMA PRIMA ...

Questa dieta è una bufala : cinque dritte per non cadere nelle trappole dei falsi esperti. E non rischiare la Salute : 'Il dietologo o nutrizionista clinico è un medico, con una laurea di sei anni in medicina e una specializzazione in scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica, che gli permettono di visitare una ...

Dieta delle vitamine per dimagrire e stare in Salute : La Dieta della vitamine permette di stare in salute e dimagrire di circa 2 chili in una settimana. Ecco cosa si mangia.

La nostra Salute dipende dalla dieta - può frenare o mettere il turbo alle cure anti-cancro : Già oggi grazie alla scienza la percentuale di curabilità si è raddoppiata, passando al 57% dei casi, contro il 30% degli anni '90. Oggi si sta ponendo 'tanta attenzione all'organismo che ospita il ...

"Salute eccellente" - ma è stressato e ha il colesterolo alto. Il medico mette a dieta Trump : "Il presidente ha un cuore normale, non ha problemi cardiaci e ha un ritmo normale. Il suo cuore è in buona salute" e anche le sue funzioni cerebrali sono nella norma. Dopo mesi di voci e di polemiche, ieri Donald Trump ha pubblicato i suoi esami clinici, svolti il 12 gennaio da Ronny Jackson, il medico del presidente. Il colesterolo del presidente Usa è di 223, per questo motivo il medico ha prescritto a Trump un piccolo aumento ...