Salute : depressione post-parto - 'chiari' e 'scuri' di maternità in un Festival : Nei tre giorni del Festival della maternità si incontreranno a Padova oltre 300 specialisti del settore perinatale, e si alterneranno 2 spettacoli, proiezione di un film e una video inchiesta, 15 ...

Salute : ecco la spezia che aiuta la memoria e combatte la depressione : Uno studio dell’Università della California, pubblicato sull’American Journal of Geriatric Psychiatry, ha rilevato che un composto contenuto nella curcuma sembra migliorare la memoria e combatte re la depressione : la curcumina, grazie alle sue proprietà anti-infiammatorie, sembra limitare l’accumulo di proteine nelle regioni del cervello associate a memoria e ad emozioni: l’infiammazione è infatti collegata sia alla ...

Salute : dormire meno di 8 ore aumenta il rischio ansia e depressione : Uno studio della Binghamton University, pubblicato sul Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, ha rilevato che chi dorme meno di 8 ore incorre in un rischio maggiore di ansia e depressione. Le persone insonni sarebbero più vulnerabili ai pensieri negativi al contrario di coloro che dormono di più. Un team di esperti ha studiato 52 adulti con “pensieri negativi ripetuti“, pensieri ossessivi che provocano tristezza, ...