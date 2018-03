Salute | cartoline dall’Alzheimer | la valigia dei ricordi ridà vita ai malati

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) Anna che sorride distesa su un prato, Anna che guarda fiera l’obiettivo con le mani sui fianchi in segno di sfida a una “difficile”. Germana a braccetto col marito, un amore nato in treno, galeotto uno scambio di pesche. Francesco e il mobile bar che mostrò a tutti le sue capacità di falegname, lui che dopo mille lavori si è perso, mentre le note della Callas lo accompagnavano verso la malattia. Leontina nelle foto di famiglia, mamma premurosa mai con le mani in mano, in due anni prigioniera del silenzio della mente. Sonodall’Alzheimer, vecchie istantanee in bianco e nero che tornano a raccontare le storie dei protagonisti. Qualcuno ha deciso di raccoglierle dentro unaparlante, la ‘dei’. E’ questo il nome di un progetto sviluppato da studenti e docenti del corso triennale di Media design della Scuola di ...