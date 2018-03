Salute | ‘allenarsi’ in gravidanza può abbreviare il travaglio

meteoweb.eu

(Di sabato 17 marzo 2018) Arrivare allenate al momento del parto potrebbe essere la strada – o meglio la ‘scorciatoia’ – giusta per provare ad assicurarsi unsprint. La nascita di un bebè è gioia e fatica. Chi, pensando a quel momento, si è convinto che servano calma olimpica e preparazione atletica, non è lontano dal vero. Almeno stando alle conclusioni di uno studio condotto in Spagna. Secondo gli autori, Ruben Barakat dell’Universidad Politécnica di Madrid e colleghi, che hanno seguito la prima sperimentazione clinica finalizzata a testare l’efficacia dell’attività fisica prenatale, l’esercizio regolare durante lapuò ridurre la durata del. Lo studio, pubblicato sull”European Journal of Obstetrics & Ginecology and Reproductive Biology’ e riportato da ‘New Scientist’, ha coinvolto 508 donne incinte al ...