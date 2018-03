Salini Impregilo vola in Borsa grazie al bilancio

Salini Impregilo +8% a Piazza Affari. Ecco perchè - : Tra il 2018 e il 2022 saranno spesi nel mondo 14,2 trilioni, ovvero miliardi di miliardi, di dollari. La maggior parte dei quali nei Paesi emergenti, anche se gli Stati Uniti manterranno la ...

Piazza Affari : accelera Salini Impregilo : Prepotente rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che mostra una salita bruciante del 7,94% sui valori precedenti. L'andamento di Salini Impregilo nella ...

Salini Impregilo : ricavi +5 - 8% nel 2017 - pfn negativa per 646 milioni : Teleborsa, - Salini Impregilo ha archiviato l'esercizio 2017 con ricavi che si attestano a circa 6,5 miliardi con una crescita del 5,8% rispetto al periodo precedente. L'Ebitda è pari a 584,3 milioni ...

Salini Impregilo : ricavi +5 - 8% nel 2017 - pfn negativa per 646 milioni : Salini Impregilo ha archiviato l'esercizio 2017 con ricavi che si attestano a circa 6,5 miliardi con una crescita del 5,8% rispetto al periodo precedente. L' Ebitda è pari a 584,3 milioni con un ...

Salini Impregilo - Fisia Italimpianti si aggiudica contratto in Turchia : Teleborsa, - Nuova commessa per Fisia Italimpianti nella progettazione e realizzazione di impianti che migliorano l'eco-sistema. La società del Gruppo Salini Impregilo si aggiudica un contratto da 57 ...

Rally per Salini Impregilo : Vigoroso rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,13%. Su base settimanale, il ...

Le posizioni corte su Salini Impregilo : Dal 6 marzo 2017, il Gruppo Engadine Partners e il fondo speculativo Marshall Wace , detengono una posizione ribassista su Salini Impregilo , rispettivamente dello 0,83% e dell'1,5%. Lo si apprende ...

Salini Impregilo - contratto da 1 - 3 miliardi di dollari in Arabia Saudita : Nuova Commessa in Arabia Saudita per Salini Impregilo , che si aggiudica un contratto a Riyadh del valore complessivo di circa 1,3 miliardi di dollari con la Saudi Arabia National Guard , Sang, . Il ...