Russia | un’anomala quasi Guerra Fredda sull’Europa

(Di venerdì 16 marzo 2018) Potrebbe essere un nuovo scontro Est-Ovest, una replica di quellache congelò l'Europa durante il XX secolo, ma ci sono importanti differenze che riguardano in particolare il Vecchio continente.Cominciamo dai segnali più preoccupanti: il conflitto in Ucraina, insieme militare, politico ed energetico, le sanzioni imposte alla, la corsa allo sviluppo di nuove armi nucleari, una brigata americana inviata di rinforzo in Polonia, i nuovi missili di teatro dispiegati da Mosca a Kaliningrad, la crescente presenza militare russa nel Mediterraneo, le pesanti interferenze di Mosca nella politica interna americana ed europea, le fake news, la "" cibernetica, eccetera. Ce n'è più che abbastanza per alimentare una nuova.Cambio di passo rispetto all'UrssTuttavia ci sono anche significative differenze con il passato. In primo luogo ...