Russia 2018 | ora è ufficiale anche per la Fifa | sarà un mondiale con la Var

Fifa : "A Russia 2018 con la Var" : ''Nel 2018 non è possibile che tutto il mondo possa sapere in un minuto che l'arbitro ha commesso un errore e il diretto interessato no perché noi glielo abbiamo impedito', ha aggiunto. Il Var è ...

Mondiali : Fifa - a Russia 2018 con la Var : ''Nel 2018 non è possibile che tutto il mondo possa sapere in un minuto che l'arbitro ha commesso un errore e il diretto interessato no perché noi glielo abbiamo impedito", ha aggiunto.

Russia 2018 - Fifa dà via libera a Var : 22.32 Ci sarà anche il Var ai Mondiali del 2018. Il comitato esecutivo della Fifa, riunito a Bogotà, ha infatti approvato l'uso dell'aiuto video per l'arbitro. Un paio di settimane fa l'International Board aveva dato il via libera alla richiesta. La casistica di ricorso al Var da parte dell'arbitro riguarda quattro situazioni: decidere se convalidare un gol; per attribuire un cartellino rosso; per analizzare un'azione da potenziale calcio di ...

Il Var sarà impiegato ai Mondiali di Russia 2018 : E’ ufficiale. La Fifa ha dato il via libera all’impiego del Var ai Mondiali di Russia. Lo ha annunciato il

Mondiali Russia 2018 - ci sarà il Var : l’annuncio di Infantino : Si avvicinano sempre di più i Mondiali di Russia 2018, nelle ultime ore importante annuncio: ci sarà il Var, la conferma arriva dallo stesso Infantino come dichiarato alla stampa: “Avremo la prima Coppa del Mondo, nel 2018, con il Var. Naturalmente siamo molto contenti di questa decisione”. La notizie era già nell’aria da diverso tempo ma adesso è arrivata anche l’ufficialità, si tratta di una giornata storica per tutto ...

Mondiali 2018 - ora è ufficiale : in Russia ci sarà il Var : TORINO - 'Quello russo sarà il primo Mondiale con il Var '. La notizia era già nell'aria ma ora ha i crismi dell'ufficialità. L'annuncio è stato fatto da Gianni Infantino dopo una riunione del ...

Fifa World Cup Russia 2018 : sito russo conferma l’arrivo del DLC dedicato ai mondiali con i 12 stadi ufficiali! : Come riportato dal sito russo Sportgame.pro e come riportato da alcuni account Twitter fra cui FifaAllStart, EA Sports rilascerà prossimamente un DLC, un contenuto aggiuntivo, per Fifa 18 dedicato ai mondiali Fifa World Cup Russia 2018 che si disputeranno a giugno. Dopo l’aggiornamento, i fan del gioco potranno partecipare virtualmente al mondiale con una delle 32 squadre […] L'articolo Fifa World Cup Russia 2018: sito ...

Clamoroso Russia 2018 - il ct dell’Inghilterra ai calciatori : “possono rifiutare la convocazione” : Si avvicinano i mondiali di Russia 2018 e la mancata partecipazione dell’Inghilterra non è così lontana. E’ scoppiato il caso per l’avvelenamento del colonnello Sergej Skripal, ex agente del KGB ricoverato insieme alla figlia, l’ipotesi è quella del boicottaggio del Mondiale. Il ct Gareth Southgate ha annunciato la libertà per i calciatori di decidere se rinunciare o meno alla convocazione. “Noi diamo per scontato ...

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2018 : otto azzurri in gara in Russia - sul tatami Fabio Basile ed Edwige Gwend : Sabato 17 e domenica 18 marzo il World Tour di Judo vivrà un nuovo atto con il Grand Slam di Ekaterinburg 2018, tappa russa del circuito mondiale, che ha luogo per il secondo anno dopo aver raccolto l’eredità dei tornei che in passato si svolsero a Mosca e Tjumen’. In occasione di questa prova, l’Italia sarà presente con otto atleti, guidati dal campione olimpico Fabio Basile, che effettuerà una nuova uscita nella nuova ...

Speed skating - Finale Coppa del Mondo Minsk 2018 : Francesca Lollobrigida guida la truppa tricolore in BieloRussia : Giorni di marzo e giorni di Finale di Coppa del Mondo di Speed skating a Minsk (Bielorussia), per l’atto conclusivo del darsi sul ghiaccio di quest’annata così lunga ed impegnativa per gli atleti (17-18 marzo). Dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) e i Mondiali Allround di Amsterdam (Olanda), i pattinatori più veloci del Mondo si presenteranno ai nastri di partenza di questo appuntamento con le ultime energie ...

Russia 2018 - Francia - Deschamps convoca Blaise Matuidi per le amichevoli : L'amichevole della Francia con la Colombia si giocherà allo Stade de France il 23 marzo e quella contro la Russia il 27 a San Pietroburgo. Deschamps prepara la formazione da schierare e lo fa ...

Panini : esce la nuova raccolta dedicata ai mondiali di calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL” : esce la nuova raccolta ufficiale di card Panini dedicata ai mondiali di calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL”. Un’edizione articolata in 468 card dedicate ai grandi campioni delle 32 Nazionali che prenderanno parte alla fase finale del torneo, che segue il grandissimo successo della collezione di card “Calciatori Adrenalyn XL 2017-2018”. Questa nuova raccolta è anche un appassionante gioco che si ispira ...

Panini lancia la nuova collezione “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL” : ROMA – Esce la nuova raccolta ufficiale di card Panini dedicata ai mondiali di calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL”.Un’edizione ancora più ricca, articolata in 468 card dedicate ai grandi campioni delle 32 Nazionali che prenderanno parte alla fase finale del torneo, che segue il grandissimo successo della collezione di card “Calciatori Adrenalyn […] L'articolo Panini lancia la nuova collezione “2018 FIFA World Cup Russia ...

Russia 2018 - l’Inghilterra fa sul serio : boicottaggio dei Mondiali? : Caos totale tra Mosca e Londra dopo la vicenda Skripal. Il primo ministro britannico Theresa May intende espellere 23 diplomatici russi dopo che Mosca non ha fornito entro la scadenza prevista informazioni su come sia potuto avvenire che una spia russa già al servizio del controspionaggio inglese sia stato avvelenato con gas nervino risalente all’epoca sovietica. Per la Russia il comportamento inglese è “del tutto inaccettabile, ...