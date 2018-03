Roma | Totti | ' Il Barcellona dovrà sudare per eliminarci'

Sorteggi Champions : Barcellona-Roma. Totti : «Ce la giocheremo» : Il mal comune non fa sorridere nessuno. Se la Juve ha preso il Real Madrid, che ha vinto le ultime due edizioni di Champions e l'ultima proprio contro i bianconeri a Cardiff, la Roma non può certo ...

Barcellona-Roma : ecco quando si giocherá - le reazioni a caldo di Monchi e Totti : Abbiamo pescato la squadra più forte del mondo, ma se siamo qui vuol dire che ce lo siamo meritato. Serve la mentalitá giusta per continuare' . Attenzione non solo a Messi: 'Questo è il momento di ...

Sorteggi Champions : Roma-Barcellona. Totti : «Ce la giocheremo» : Il mal comune non fa sorridere nessuno. Se la Juve ha preso il Real Madrid, che ha vinto le ultime due edizioni di Champions e l'ultima proprio contro i bianconeri a Cardiff, la Roma non può certo ...

Roma - sorteggio Champions. Totti : “il Barcellona dovrà sudare per eliminarci” : “Sono contento del sorteggio perche’ siamo tra le otto piu’ forti d’Europa, quindi sarebbe stato uguale affrontare anche altre squadre, come City o Real Madrid. Ce la giocheremo come abbiamo fatto finora: in questa Champions abbiamo fatto un cammino positivo, quindi il Barcellona avra’ da sudare per eliminarci”. Cosi’ Francesco Totti, intervistato da Premium Sport, commenta l’esito dei sorteggi di ...

Totti : 'Il Barcellona sarà preoccupato di affrontarci. Troverà una grande Roma' : L'ex capitano e dirigente della Roma , Francesco Totti , ha commentato a caldo il sorteggio di Champions League contro il Barcellona a Premium Sport : ' Sono contento, siamo fra le otto più forti d'Europa . Sono tutte difficili, affrontiamo questa sfida con serenità e tranquillità. Sappiamo che il Barcellona è una delle squadre più forti d'...

Totti : 'Il Barcellona dovrà sudare per battere la Roma' : Così Francesco Totti, intervistato da Premium Sport, commenta l'esito dei sorteggi di Champions. 'Mio figlio è pazzo di Messi, l'ultima volta gli ho chiesto la maglia perchè gliene avevo regalate ...

Roma - Totti : "Barcellona? Sono contento - dovranno sudare per eliminarci" : L'urna non è stata clemente con la Roma: il Barcellona è uno degli avversari peggiori possibili per Di Francesco e i suoi. Ma Francesco Totti non ha paura: "Sono contento per il sorteggio. Affrontare ...

Champions - Messi e CR7 sulla strada di Roma e Juve. Totti : "Li faremo sudare". Nedved : "Non sarà come a Cardiff" : Alla fine l'urna è stata malevola per entrambe le italiane: Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, ha pescato le peggiori avversarie possibili del lotto. La Juventus ha...

Roma - Totti : 'La mia carriera è stata fantastica - la cosa che più mi manca è mettere gli scarpini' : Posso dire di aver avuto una carriera fantastica, in una delle città più belle del mondo. C'è il sole, il mare, la montagna e la bella gente, non ho la possibilità di vivere la città a 360° ma la ...

Pallotta ne ha per tutti : "Mando in bancarotta le radio Romane". E sul nuovo Totti... : Il presidente della Roma: "In tre anni speriamo di avere un nostro stadio, verrà il Papa a lanciare la monetina prima della partita..."

Roma - Pallotta : 'Con l'intelligenza artificiale troverò il nuovo Totti. Cinesi? Dategli il mio biglietto da visita' : Da meno 24 ore è terminato l'incontro da tra Pallotta e il direttore sportivo Monchi che si è tenuto Boston. Il presidente giallorosso ha dato carta bianca al dirigente per condurre il mercato la ...

Roma - Pallotta : 'Con l'intelligenza artificiale troverò il nuovo Totti' : Da meno 24 ore è terminato l'incontro da tra Pallotta e il direttore sportivo Monchi che si è tenuto Boston. Il presidente giallorosso ha dato carta bianca al dirigente per condurre il mercato la ...

Roma - l'assist di Totti a Di Francesco : Come ai vecchi tempi, Francesco Totti regala un assist a Eusebio Di Francesco. Non più con la fascia di capitano al braccio, ma con il tesserino di dirigente della Roma. E così le sue parole da ...

Laureus Awards 2018 : Totti premiato per la fedeltà alla Roma : Laureus Best Sporting Moment of the Year assegnato invece al Chapecoense : trattasi dell'unico premio assegnato, mediante votazione, dagli sportivi di tutto il mondo. Padrone della serata, a cui era ...